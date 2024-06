Souček: Zázrak je možný. Chceme hrát jak hokejisti! Schick věří ve finále ME

Usadili se na židlích pro rozhovor pro Sport Magazín +PLUS, ale za sebou už měli interview pro UEFA a věděli, že až se vypne mikrofon, čeká na ně fronta dalších médií. Logicky. Oni jsou hlavní superhvězdy reprezentace. Podobně, jako jí byl David Pastrňák. Právě z přístupu hokejového kanonýra Bostonu si Patrik Schick a Tomáš Souček hodlají vzít příklad. „Byl úžasný,“ shodují se.

Takže i pro vás je triumf reprezentačních kolegů součástí motivace pro turnaj v Německu? Lidi si říkají: Kéž by naši fotbalisti napodobili úžasný příběh zlatých hokejistů!

Schick: „Za mě stoprocentně. Je teda pravda, že hokejisti na nás ušili pěkný bič. (usmívá se) Ale bylo krásný sledovat, jak celý národ fandil hokejovému nároďáku, podporoval ho a stál za ním. Rozhodně si myslím, že konkurence ve fotbale je o něco větší než v hokeji. Ale s podporou lidí v zádech si myslím, že dobrý výsledek na EURO uhrát můžeme. Určitě!“

Souček: „Já bych v tom pokračoval: taky se mi líbilo, jak se hokejisti semkli. A k nim se přidali i fanoušci. Vlastně to byl jeden tým od začátku až do konce. Utvořila se tam dobrá parta a z toho byly dobré výsledky, až to celé vyhráli. Na pozadí jejich úspěchu se teď bavíme o tom, co by byl pro nás podobný úspěch, ale já bych šel nejvíc po tom, abychom šlapali jako tým spolu s fanoušky. Všichni společně! A tím bychom měli větší šanci něco získat.“

Anketa Jak dopadnou čeští fotbalisté na EURO 2024? Postoupí ze skupiny Vypadnou ve skupině

Měli jste možnost sledovat zápasy pražského šampionátu?

Schick: „Jo.“

Souček: „Určitě.“

Co se vám líbilo na hokeji v podání českého týmu?

Schick: „Tak třeba, když přijeli Pasta s Nečasem, obrovský hokejový hvězdy, a prostě zapadli do kádru a do rozjetého vlaku. A přidali tam tu svoji přidanou hodnotu. Ale jak oni pracovali pro tým! Nikdy není lehký přijet z rozjetý sezony play off NHL a naskočit do rozjetého mistrovství světa. Oni to zvládli. Vypíchl bych, jak největší hvězdy v manšaftu opravdu šlapaly pro tým a nakonec měly zlato. Ale kompletně celý kádr byl opravdu jednotný a na konci z toho byl skvělý úspěch.“

Tomáši, co vy jste jako amatérský hokejista ocenil?

Souček: „Taky se mi líbilo, jak obránci skákali do střel. A u útočníků to zase nebylo jenom o tom, že by čekali na puk a jezdili si na led jen zahrát a dát gól. Všichni byli i s obránci spolu - jak v oslabení, tak když se hrálo pět na pět. Všichni byli soudržní dozadu, aby nedostali gól. A to samý pak platilo do útoku, všichni jeli společně. Prostě všichni táhli za jeden provaz. A jak říkal Schicky - přijely největší hvězdy a ani pak se to fakt nezměnilo. Hvězdy pomohly, šly do první lajny, ale pořád měly stejné úkoly jako ostatní. Bylo to super! Měl jsem možnost jít na finále, a tak jsem byl přímo v O2 areně a cítil tu atmosféru z kluziště, která se hnedka přenesla na fanoušky. Byl to prostě celorepublikový úspěch.“

Fanoušky nadchnul celoplošný hokej Čechů a teď řeší, jestli stejným způsobem budou hrát i fotbalisté. Půjdete do toho aktivně?

Souček: „Hokej je trošku jiný sport než fotbal. Kluziště je daleko menší než fotbalové hřiště. Kdybychom hráli futsal, dá se to porovnávat. Ale takhle moc ne. Samozřejmě chceme být vždycky aktivní. Je lepší, když jsme