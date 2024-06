Dokonalí Němci, Kroos zkazil jedinou přihrávku! Saňák: Absolutní dispečer

Německo vklouzlo do skupiny A tak, aby ideálně naladilo fanoušky na zbytek turnaje. Trenér Julian Nagelsmann namíchal z „Die Mannschaft“ vítězný koktejl. Florian Wirtz otevřel skóre, Jamal Musiala zvýšil na 2:0, v závěru půle proměnil penaltu na 3:0 Kai Havertz. V tu chvíli šli Skotové do deseti a bylo hotovo, konečné skóre dopadlo jednoznačně 5:1.

„Tlak v Německu byl před turnajem obrovský, celá společnost tím žila a těšila se na zápas. Německý nároďák ukázal jistý, stabilní výkon na míči, efektivní před bránou. Dali šest gólů, jeden z nich po ofsajdu. Ani bych nekoukal na Skotsko, spíš na Německo. Měli jasný herní plán, principy, vytvářeli si šance a dostávali se do hry. Byl jsem velice spokojený,“ hodnotil utkání ve studiu iSport.cz Petr Ruman, trenér týmu U23 Greuther Fürth a velký znalec německého fotbalu.

Anketa Kdo vyhraje EURO 2024? Francie Německo Anglie Španělsko někdo další

Tři mladí hráči, kteří obstarali vítězné góly domácího favorita, vstoupili do turnaje ve skvělé formě.

„Výborně pracují v meziprostorech mezi obrannou a záložní řadou, aby soupeř nevěděl, zda půjdou za obránce, nebo za ně. Je to úplně jiný parametr hry, než jaký hráli Němci na posledních turnajích,“ pověděl druhý host ve studiu Jiří Saňák, od nové sezony trenér Pardubic.

Klíčovým mužem německého výběru je Toni Kroos. Dirigent uprostřed zálohy zvládl v prvním poločase 55 přihrávek a všechny přesně, po přestávce zkazil ze 47 pouze jedinou. Famózní výkon muže, který v sezoně ovládl s Realem španělskou ligu i Ligu mistrů, do národního týmu se vrátil na konci kariéry a na EURO hraje poslední profesionální zápasy.

„Je to absolutní dispečer, mozek mužstva, řídí hru. Rukama v prvním poločase několikrát spoluhráče uklidňoval. Je to hráč, co vidí o jeden, dva až tři tahy dopředu. Pokud Kroos končí, není vidět, že by nestíhal. Pracuje skvěle s prostorem, odskakuje,“ vyzdvihl Saňák.

„Nagelsmann reaktivoval Kroose, za trenéra Flicka v nároďáku ani nedostával prostor. Sednul si s ním, pobavili se spolu, vysvětlil mu, jaký má plán na mistrovství Evropy. Zapůsobil tak, že nadchl Kroose, aby řekl, jdu do toho s vámi. Jde o poslední týdny jeho fotbalové kariéry, i za něj bych mu přál, aby byly pozlacené,“ dodal Ruman.

Německo prvního soupeře ve skupině A naprosto zdrtilo, vyhrálo 19:0 na střely. Fanoušci po celé zemi nadchnul výkon týmu, který na posledních turnajích schytával vlnu kritiky, dvakrát ze tří případů ani nepostoupil ze skupiny.

Pod Nagelsmannem vypadají Němci jako výjimečně nadupaný tým a pátečním výkonem se přihlásili do role velkého favorita celého EURO. „Jako trenér spíš koukám na Ligu mistrů, kde trenéři pracují s týmem dlouhodobě. Ale tady jsem nadšený, jakým systémem dokáže hrát reprezentace. Vědí, co chtějí hrát, jak chtějí hrát,“ chválil Saňák.