SESTŘIH: Španělsko - Chorvatsko 3:0. Jízda na úvod, gól i bučení na Moratu

Kdo čekal fotbalové šachy v sobotním šlágru Španělů proti Chorvatům, nebyl překvapen do 29. minuty. Pak Španělé rozjeli festival gólového veselí. Do půle nasázeli Modričovi a spol. tři kousky a hrdinové zápasu psali zajímavé osobní příběhy. Více gólů už nepadlo a mírný favorit zápasu tak vyhrál 3:0.

Kapitán Álvaro Morata vede otevřenou válku se španělským fotbalovým lidem. Tak by se dal jejich vztah bez okolků definovat i poté, co se těsně před turnajem vyjádřil, že Španělé snad ani nepřejí národnímu týmu.

Právě Morata ale našel otvírák na chorvatskou konzervu jako první, když se rozevřela do té doby úzkoprsá obrana vedená Joškem Gvardiolem. Morata zužitkoval přízemní pas Fabiána Ruize a Španělé vedli.

Byla to 36. trefa útočníka Atlétika Madrid v národním dresu. Osamostatnil se na čtvrtém místě mezi střelci historie španělské reprezentace. Dva góly ztrácí na Fernanda Torrese, přesto když jej kouč Luís de la Fuente v 67. minutě střídal pravděpodobně kvůli svalovému zranění, španělští fanoušci bučeli, přestože Moratův gól znamenal vítězství. Pro Chorvaty jde o fantoma, protože jim Morata nasázel tři góly na posledních třech evropských šampionátech.

Na 2:0 zvyšoval spíše sváteční střelec Fabián Ruiz, který tak povýšil svůj skvělý výkon. Navíc to byla trefa! Na hranici velkého vápna vyšňěroval Luku Modriče a mezi nohama Josipa Šutala napálil míč k tyči.

Tohle gaspacho Chorvatům vůbec nezachutnalo. Od začátku zápasu byli spíše bojácní a rozehrávka odzadu jim trvala. Nepředváděli pohledný fotbal, byť se tu a tam ocitli v dobrém náznaku šance, ale španělský gólman Unai Simón odolal. Nastavení oveček kouče Zlatka Daliče ještě více potrestal v závěru poločasu Dani Carvajal. Zkušený bek si připsal první gól v reprezentaci v 32 letech. A asistence? Pro o polovinu mladšího Lamineho Yamala. Ve věku 16 let a 338 dní se stal nejmladším hráčem, který si kdy na EURO kopnul. 3:0 a šlo se do šaten. Chorvaté by možná rádi pod sprchu.

Druhá půle už se nesla v konzervativnějším duchu ze strany Španělů. Neměli se kam hnát. Tři body z úvodního klání jsou však draze vykoupeny. Kromě Moraty se totiž zranil i Rodri a je otázkou, nakolik budou jejich zdravotní problémy vážné směrem k dalšímu průběhu turnaje.

Nakonec se ještě mohli Chorvaté radovat alespoň z čestného úspěchu, ale veselí trvalo jen okamžik. Po chybě Simóna mohl zakončit pohodlně do prázdné Bruno Petkovič, jenže jej zezadu rozhodil Rodri. Nebyl to nikterak ostrý zákrok, ale penalta se pískala a Rodri dostal žlutou. Vzhledem k tomu, v jaké pozici Petkovič byl, možná situace volala i po červené, ale anglický sudí Michael Oliver rozhodl šalamounsky.

Petkovič penaltu napálil do Simóna. Ivan Perišič se sice k odražené meruně dostal a dával zpět na Petkoviče, který se podruhé z jasné pozice nemýlil. Jenže do hry vstoupilo znovu video. Chorvaté naběhli příliš brzy do vápna, když Petkovič pokutový kop zahrával, a to byl problém. Zase by se ale taky mohlo řešit postavení nohou Simóna při penaltovém zákroku. Zdálo se totiž, že z čáry šel o něco dříve. Chorvaté si tak dopřáli ještě jednu hořkou pilulku. Za stavu 0:3 se pravděpodobně situace tolik řešit nebude, ale kdyby rozhodovala o bodech?

Španělsko jako jeden z top favoritů turnaje nezaváhalo a v ostře sledovaném utkání přehrálo černého koně z Chorvatska. Pozice chlapců od Jadranu je i kvůli velmi nepříznivému skóre velmi složitá.