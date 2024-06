SESTŘIH: Slovinsko - Dánsko 1:1. Eriksenovu pohádku zkazil explzeňský Janža

Dánsko remizovalo v úvodním utkání skupiny C na EURO se Slovinskem 1:1. Seveřany poslal ve Stuttgartu do vedení Christian Eriksen, který se trefil přesně 1100 dní poté, co na minulém šampionátu zkolaboval. Krásný osobní příběh mu ale částečně pokazil výsledek. V 77. minutě totiž dokázal tečovanou střelou srovnat Erik Janža, který se před lety mihl v Plzni.