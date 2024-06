Superstar! Bellingham sklidil potlesk vestoje. A Kane vychytal Birmančeviče

Frank Lampard to dokázal v jedenatřiceti, David Beckham v sedmadvaceti a Steven Gerrard o rok dřív. A pak je tady Jude Bellingham, momentálně anglická modla. Třetího startu na velké reprezentační akci se dočkal ve dvaceti letech a 353 dnech.

Poprvé si zahrál na EURO 2020. Další starty přidal na mistrovství světa v Kataru a v neděli vkročil do evropského šampionátu v Německu. Současně na posledních dvou turnajích byl prvním Angličanem, který otevřel gólový účet týmu.

Dragan Stojkovič, trenér Srbska, už den před utkáním mluvil o tom, že Bellingham nedostane prostor, aby vůbec kontroloval míč, dal přihrávku a hledal si volný prostor. Údajně na tom měl jeho tým pracovat celý týden.

Ve skutečnosti to trvalo celých 13 minut, než Bellingham posunul na půlící čáře balon na Kylea Walkera a sám běžel až do pokutového území. Brilantně načasoval výskok a poslal Angličany do vedení.

„Zvykl jsem si vlézt do vápna a snažit se o skórování. Zvykl jsem si na to v Madridu a chtěl jsem si svou formu přenést i na Euro. Pro mě osobně je to skvělý začátek, jak si zvednout sebevědomí. Vyhrát je nejdůležitější věc,“ komentoval svůj výkon Bellingham.

Má za sebou povedenou sezonu. S Realem vyhrál La Ligu i Ligu mistrů. V uplynulé klubové sezoně odehrál 42 zápasů, v nich vstřelil 23 gólů a přidal 13 asistencí.

„Zaslouží si veškerou chválu za to, s jakým sebevědomím hraje a jakým způsobem ovlivňuje zápasy. Pro hráče, kteří se pohybují na jeho pozici, je důležité, aby sbírali góly a asistence. Krásně to zakončil,“ uvedl Kane.

Bellingham se proti Srbsku stal mužem zápasu, v individuálním hodnocení dostal od Sky Sports nejvyšší známku 10. Byl bezchybný, pohyboval se na celém hřišti a při hře se stihl postrkovat i s Filipem Kostičem.

I když v závěru už lehce tahal nohy. Při střídání v 86. mu fanoušci aplaudovali vestoje. „Bellingham byl v prvním poločase brlinatní, ve druhém trochu vybledl. Byl to jeho 102. zápas ve dvou sezonách,“ upozornil Rob Dorsett, redaktor Sky Sports.

Ano, trenér Gareth Southgate ho bude ještě potřebovat. Odpočatého a ve formě. Bellingham naznačil, že se může stát tím mužem, který je schopný postrčit Albion na vrchol.

I přes výhru totiž Angličané nepředvedli dominantní výkon. Ve druhé půli šli dolů, jako by jim spadl řemen. Srbové tlačili, skórovat mohl i Veljko Birmančevič, hvězda Sparty v uplynulé sezoně.

26letý křídelník si připsal první start za národní tým na EURO, do hry šel na poslední čtvrthodinu. V 83. minutě si počkal po rohovém kopu na odražený balon a za hranicí pokutového území ho z voleje napálil. Tečovanou střelu nakonec vyhlavičkoval před brankářem Jordanem Pickfordem útočník Kane.

Byl to důležitý moment i náznak, že Angličané v dalších zápasech musejí přidat.