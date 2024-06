ONLINE: Rakousko - Francie. Velký favorit turnaje jde poprvé do akce

Do fotbalového mistrovství Evropy vstupuje do hry další z největších aspirantů na celkové vítězství. Po Anglii nastupují do úvodního zápasu také fotbalisté Francie proti Rakousku. Nabitý tým kolem Kyliana Mbappého si musí dávat pozor, Rakušané startují na šampionátu s velkým sebevědomým, neprohráli posledních sedm odehraných utkání v přípravě a kvalifikaci. Jak dopadne duel soupeřů ze skupiny D? ONLINE přenos utkání sledujte na iSport.cz.