Krejčí shodil ruksak, ale není Souček. Saňák: Musí ubrat, jinak budeme pykat

Je to síla, která může zničit soupeře. Zároveň se však musí krotit, aby se neotočila sama proti sobě nebo celému mužstvu. Hlavně v těchto dnech, kdy přichází kariérní i vůbec životní přelom. Bývalý sparťanský kapitán Ladislav Krejčí vstoupí do bojů na EURO už jako rekordní posila španělské Girony a čistá hlava se bude nadmíru hodit – již proti Portugalsku (v úterý, 21.00) se potřebuje srovnat s jinou úlohou v českém týmu a podřídit tomu své vystupování. „Pokud nezareaguje, rozhodčí mu dají žluté nebo červené karty, nebudou se s ním bavit, a reprezentace za to bude pykat,“ říká trenér Jiří Saňák, jenž se s Krejčím potkal ve Spartě.

Krejčí se objevil na Letné v létě 2019, Saňák tam tehdy působil coby asistent Václava Jílka. O talentu z Brna uvažovala i Slavia a její boss Jaroslav Tvrdík posléze zalitoval, že ho nepřivábili do Edenu. „Už tehdy jsme všichni věděli, že to bude tahoun. Ale když to vezmu za těch uplynulých pět let, je neuvěřitelné, jakou jako kapitán zanechal stopu. I když mu třeba někteří lidé něco vyčítají,“ rekapituluje Krejčího výživné angažmá Saňák, jenž po působení v Olomouci převzal Pardubice.

Prakticky celé jaro kolovaly spekulace, na jaké zahraniční adrese Krejčí vybalí kufry. Poslední utkání sezony, v níž přispěl k zisku double, bylo zároveň jeho dojemným sbohem. Po remíze 1:1 s Plzní měl v očích slzy a mával zaplněným tribunám. Čekalo se už jen na jméno klubu, jehož dres bude oblékat. Nakonec se jím nestal Betis Sevilla, ale španělský konkurent FC Girona. Za českého stopera či záložníka dal 12 milionů eur (téměř 300 milionů korun). „Po dlouhém přemýšlení jsem si řekl, že v lepším okamžiku nemůžu odejít. Odcházím s čistým svědomím a plný radosti. Odcházím jako šampion,“ loučil se.

Jeho budoucnost je tedy vyřešena, a do zápasu s Portugalskem i dalších utkání tak může vstoupit s čistou hlavou. „Určitě je to pro něho dobře. Jednání se chvilku táhla, musel se samozřejmě také rozloučit se Spartou. Hned jde do zápasu a může se soustředit jenom na reprezentaci,“ míní Saňák. Sám něco podobného – samozřejmě v odlišných konturách – zažil ke konci jara. Bylo jasné, že z Pardubic do Liberce zamíří Radoslav Kováč a Saňák nastoupí na jeho místo. „Všichni se ptají, vás i rodinných příslušníků. A člověk nechce něco říct, ač by rád, protože ještě nemůže... Láďovi se uleví,“ dodává Saňák.

„Pro každého je nejistota tíživá. Krejčí měl na zádech takový malý ruksak, který shodil. Určitě mu to pomůže,“ přidává na Krejčího adresu bývalý útočník a nyní trenér rezervy německého týmu Greuther Fürth Petr Ruman, jenž je stejně jako Saňák expertem serveru iSport.cz a deníku Sport pro EURO. „Je to velice dobrý hráč, který má parametry i pro evropský fotbal. Španělská liga mu může sedět,“ dodává.

Jinou věcí je, že značka LK 37 si v národním týmu musí zvyknout na poněkud jinou úlohu. A nejen kvůli osmnáctce na dresu. Ve Spartě byl Krejčí neoddiskutovatelným lídrem, který rázně vystupoval vůči spoluhráčům, ale i směrem k soupeřům a rozhodčím. A to nezřídka dost expresivně – dokázal arbitry vyfénovat i ve chvíli, kdy to nebylo na místě. Je ovšem nutné, aby se podobného chování na mistrovství Evropy vyvaroval. O tom, že to, co hráčům prochází v Česku, nebude na evropské scéně tolerováno, dobře ví i trenér Ivan Hašek. Zmíněné téma několikrát rozebíral, dál na hráče apeluje a zdůrazňuje, že se sudími má mluvit jenom kapitán. A tím je Tomáš Souček, který tenhle úkol zvládá důstojně.

Pro Krejčího – ale pozor, ani pro další hráče zvyklé na poměry v české lize – nemusí být jednoduché se v krizových chvílích udržet. Pokud se zapomene, může to přinést nepříjemné důsledky. „Je strašně důležité, aby hráč věděl, jakou má v reprezentaci roli. A ta Láďova je zcela jiná než ve Spartě, v národním týmu je Tomáš Souček. Pokud to nepochopí, tak mu rozhodčí dají žluté nebo červené karty, nebudou se s ním bavit,“ varuje Saňák.

Podle něho jde vůbec o problém českého fotbalu, a to od přízemí až po nejvyšší patro. A netýká se to jen hráčů, nýbrž i trenérů, laviček. „Je to i otázka kultury. Už od přípravek, mladších žáků, někdy je mi až stydno. Vytratil se respekt k autoritám, všichni opravdu musíme zabrat,“ domnívá se Saňák a vrací se konkrétně ke Krejčímu. „Touhle optikou prostředí možná bohužel umožnilo to, že si Láďa vytvořil návyk, o kterém se bavíme. Pokud nezareaguje na mezinárodní úrovni, reprezentace za to bude pykat,“ upozorňuje. Saňák nicméně věří, že to Krejčí zvládne. Podobně jako Hašek. „Láďa tohle ví, je s tím srovnaný,“ prohlásil v rozhovoru pro iSport.cz a deník Sport, když přišla řeč na úlohy v týmu, jemuž šéfuje na trávníku Souček.

V každém případě by pětadvacetiletého reprezentanta zásadně měla ovlivnit právě štace ve Španělsku. Najednou bude hrát v úplně jiných kulisách, s odlišným ansámblem. Pozná vyšší kvalitu. „Jsem přesvědčený o tom, že v zápasech Girony chování, o kterém mluvíme, neuvidíme,“ tvrdí Saňák. „Pro Láďu to bude velice inspirativní a konkurenční prostředí, donutí ho k tomu. A určitě ho posune. Strašně mu přeju, že si zkusí úplně top soutěž a Ligu mistrů, zaslouží si to.“