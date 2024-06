Souček jde do boje! Cítím se dobře, říká. Rád by zopakoval Poborského

PŘÍMO Z LIPSKA – Zásadní informace zní: Tomáš Souček je zítra připravený nastoupit proti Portugalsku. Tréninkové úlevy ze závěru minulého týdne jsou minulostí. Koleno nebolí. I na předzápasové jednotce, kam měli na patnáct minut přístup novináři, se pohyboval kapitán bez omezení. Snad to bude až do konce turnaje. „Cítím se dobře,“ připustil.

V pátek jste měl v tréninku úlevy. Jak jste na tom?

„Abych řekl pravdu, po příjezdu do Německa to nebylo ideální. Ale musím poděkovat klukům, jak se o mě starali. Úplně všichni, ale především maséři, hlavně Martin Janoušek. Odvedl se mnou skvělou práci. Dnes jdu do tréninku, cítím se dobře. Věřím, že to tak bude i zítra.“

Portugalsko je jeden z hlavních favoritů turnaje. Sedí to?

„Určitě. Během posledních několika let ukázali opakovaně vysokou kvalitu. A Ronaldo? Největší portugalská hvězda za posledních dvacet let. Za tu dal nejvíce branek ze všech hráčů světa. Další velkou hvězdou je Bruno Fernades, ale Portugalsko už dávno není jen o nich dvou. Mají také Silvu, Leaa, prostě obrovskou kvalitu vepředu i vzadu. Takový tým nemáme jak podcenit, na druhou stranu si také uvědomujeme svoji sílu. Budeme se soustředit nejen na soupeře, ale i na sebe.“

Na mistrovství Evropy v roce 1996 prožilo Česko velkou noc při vítězství nad Portugalskem 1:0. Krásný gól dal tehdy Karel Poborský. Připomenete si tento zápas?

„S Karlem jsem se viděl asi před minutou na hřišti. Věřím, že nám přinese stejné štěstí, stejné emoce jako tehdy v Anglii. Pro naši zemi je jeho gól srovnatelný se slavnou penaltou Antonína Panenky. Jsou to zážitky pro celé generace. Bylo by krásné, kdyby se nám něco podobného povedlo zítra.“

Máte plán, jak ubránit Ronalda?

„Všichni víme, jakou má kvalitu. Když dostane prostor, obzvlášť ve vápně, tak gól prostě dá. Nemůžeme mu nechat ani centimetr prostoru, musíme ho dostupovat, zdvojovat. Bude to jeden z našich zápasových cílů, zastavit musíme ale i Ronaldovy spoluhráče.“

Jaké si dáváte šance na úspěch?

„Věříme, že šance je. Vždyť i papírově nejhorší tým může porazit ten nejlepší. Nevnímám, že bychom byli vyloženě outsiderem. Chceme si to rozdat. Každý bod by byl do tabulky dobrý, protože naším cílem je postup. V úterý nás čeká důležitý start, půjdeme do toho od první minuty.“

Na Den otců jste dostali od rodin krásná až dojemná videa. Co se ve vás odehrávalo?

„Všechny nás to potěšilo. Vzpomněl jsem si, jak jsme podobné video dostali před finále Konferenční ligy ve West Hamu. Rodiny nám nahrály vzkazy, bylo to super. Teď jsme je dostali jako otcové. Je to úžasné, jde o naše nejbližší, co nás nejvíce podporují, ale zároveň naši práci i nejvíce odnášejí. Teď jsme na EURO, budeme odloučeni měsíc, možná víc... Dívali jsme se všichni dohromady, všechny nás to povzbudilo. Na turnaji hrajeme za celou zemi, ale také pro naše nejbližší.“

Jak moc bude tým spoléhat na Patrika Schicka?

„Patrik je střelec, umí dát gól. Ve vápně je silný. Věříme, že si formu přenese z Leverkusenu. Útočník se hodnotí podle branek. Kdyby Patrik ukázal podobné kousky jako na minulém šampionátu, bylo by to skvělé.“

Na čem jste v posledních dnech nejvíc pracovali?

„Po příjezdu do Německa jsme měli pět dní na přípravu. Soustředili jsme se hodně na naši hru, jak budeme presovat, jak budeme tvořit, když získáme míč. Byly to dny hodně o taktice, o soudržnosti, jak hrát proti Portugalsku v útočné i obranné fázi.“

Jak se vám zamlouvá stadion v Lipsku?

„Celkově jsme tady moc spokojení. Vystoupili jsme z vlaku a šli jen tři minuty pěšky do hotelu. Po příjezdu jsme se připravovali v tréninkovém centru Red Bullu. Zázemí bylo skvělé, ve velké kvalitě. A konečně jsme byli na procházce, prošli jsme si celou fanzónu, kde zítra bude na našem zápase plno Čechů, co nám budou fandit. Pocity z Lipska máme skvělé, snad budou po Portugalsku ještě lepší.“