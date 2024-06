Hašek: Nechceme si proti Ronaldovi jen zahrát. Chceme ho porazit

Jaká bude strategie na Portugalsko?

„Mají hráče, kteří hrají v nejlepších klubech na světě a patří tam mezi absolutní hvězdy. Portugalsko je jedním z obrovských favoritů mistrovství Evropy. My to moc dobře víme, ale zítra chceme vyhrát. Chceme, aby se Ronaldo neprosadil. Každý zápas proti němu si budeme pamatovat celý život, vždyť jde o jednoho z nejlepších hráčů historie fotbalu. Ale nechci, abychom si po zápase říkali, že jsme hráli proti Ronaldovi, ale že jsme ho porazili. To bych si moc přál.“

Jak důležitý je první zápas ve skupině?

„Na turnaji je nejdůležitější poslední zápas. První nikdy nic nerozhoduje. Těší mě, že všech šestadvacet hráčů je v pořádku. Zítra se to rozjede, na start čekáme docela dlouho. Těšíme se. Stadion je skvělý, hřiště v nádherném stavu. Zápas proti Portugalsku bude velkým svátkem pro český fotbal.“

Konzultujete s hráči složení sestavy? Ptáte se na názor kapitána Součka, s kým si nejvíce vyhoví ve středu zálohy?

„Ano, s hráči komunikujeme i takové věci. Finální rozhodnutí si ale uděláme podle sebe. Máme tady šestadvacet hráčů, všichni mohou nastoupit. Jsou připravení, výborně pracují na tréninku. Portugalsku musíme čelit především týmovým výkonem, to je naše jediná šance, jak uspět.“

Na start turnaje čekáte dlouho. Je to výhoda, že máte víc času na přípravu?

„Ne ne, každý má stejný čas. Připravili jsme si plán tréninku i odpočinku, abychom byli v nejlepší formě osmnáctého června.“

Tušíte, v jaké sestavě a rozestavení Portugalsko nastoupí?

„Víme, jak Portugalsko hrálo v minulosti, jak obrovské úspěchy měl trenér Martínez s Belgií, když nastupovali vzadu ve třech. Tudíž počítáme s touto variantou, ale i s jinými. Ukázali jsme hráčům poslední zápasy soupeře. Na rozestavení budeme reagovat hned po začátku.“

Máte jasno o základní sestavě?

„Nebudu říkat, na jakém postu bylo rozhodnutí nejtěžší, ani nejjednodušší. Sestavu také neprozradím, nedělám to nikdy. Před žádným utkáním. Jsem rád, že jdeme tréninku v plné síle. Večer si sedneme s realizačním týmem. Máme představu, jak hrát i kdo nastoupí. Finální rozhodnutí však učiníme až po tréninku, i na základě zdravotního rozpoložení.“

Zatím se na turnaji ukazuje, že pasivní přístup outsiderů proti favoritům se nevyplácí. Berete to jako poučení před úterním utkáním?

„Nemyslím si. Ostatní zápasy nás neovlivňují. Sami víme, že když nebudeme aktivní a budeme jen bránit, šanci na úspěch nemáme. To bychom pak mohli sklopit hlavy a jít rovnou ze hřiště. Ne, my budeme chtít být maximálně aktivní a snažit se hrát.“