ONLINE: Portugalsko - Česko. Vstup do EURO proti favoritovi, studio s experty

Patrik Schick poslal Čechy z penalty do vedení • Pavel Mazáč (Sport)

Je to tu, Češi vstupují do EURO v Německu! Úvodním soupeřem reprezentace je v Lipsku favorizované Portugalsko v čele s Cristianem Ronaldem. Celek z Pyrenejského poloostrova usiluje o pátou výhru nad Čechy po sobě, mužstvo trenéra Ivana Haška se jej pokusí zaskočit. Vyjde Čechům vstup do skupiny F? ONLINE přenos ze zápasu sledujte od 21.00 na iSport.cz, ještě o půlhodiny dřív startuje speciální studio s Václavem Pilařem a Petrem Rumanem.