Senzační Slováci! S podpisem z Česka. Dali jsme do toho srdce, zářil Hancko

První senzace na EURO. S výrazným podpisem z české FORTUNA:LIGY. Slávista Ivan Schranz z křídla překonal brankáře Koena Casteelse, což znamenalo svalení Belgie 1:0. Slováci měli v zápase se spolufavoritem turnaje kopu štěstí, dva góly Romela Lukakua po zásahu VAR neplatily, stoper Dávid Hancko vykopl Bakayokovu střelu z brankové čáry. „Dali jsme do toho srdce. Nevyhráli jsme proto, že jsme byli lepší, ale šťastnější. O to je to cennější. Je úžasné, že jsme to dokázali,“ jásal exsparťan Hancko, manžel české tenistky Kristýny Plíškové.