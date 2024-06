SESTŘIH: Turecko - Gruzie 3:1 Emotivní válka i bitka v ochozech

Byl to pořádně pikantní předkrm před duelem Čechů s Portugalci. V Dortmundu se totiž v úvodním zápase skupiny F představilo Turecko proti Gruzii. Horkokrevný fotbal? Samozřejmě, k tomu krásné góly a peklo v hledišti s pořádnou dávkou nesportovního chování. Oba tábory fanoušků se porvaly přímo v ochozech Signal Iduna Parku. Na trávníku to pak vyhráli v epické válce Turci 3:1.

Zhruba hodinu před výkopem Dortmund polila průtrž mračen. Ani ta však horké hlavy nezchladila. V jednom z rohů arény po sobě diváci házeli různé předměty a u některých promluvily i pěsti. Emoce nedokázali uklidnit pořadatelé, tak museli nastoupit těžkooděnci.

Problém způsoboval i zmíněný mohutný déšť. Pořadatelé tak přenechali výtržníky policii, chopili se košťat a tlačili vodu k odtokovým kanálkům.

Situace v hledišti však měla do přátelské atmosféry daleko i ve chvíli, kdy oba celky nastoupily na hřiště. Gruzínská hymna zněla jako první a turečtí příznivci do ní hlasitě bučeli. V Německu žijí přibližně tři miliony lidí tureckého původu. Z toho několik desítek tisíc přímo v Dortmundu, takže bylo jasné, kdo bude mít v hledišti převahu. Před utkáním na to upozorňoval i hráč BVB Salih Özcan.

„Je pro nás velkou výhodou, že v Dortmundu žije tolik Turků. Myslím, že se budeme cítit jako hostitelé EURO. Musíme tuto výhodu využít a ukázat, co v nás je. Doufám, že místní Turci nechají doma žlutočerné dresy BVB a celý stadion bude zaplaven do naší červenobílé,“ burcoval Özcan, který však nastoupil do hry až v úplném závěru utkání.

Zápas řídil argentinský sudí Facundo Tello. Cože? Jihoameričan na EURO? Není to renons, ale důsledek vzájemné kooperace mezi organizacemi UEFA a CONMEBOL (hlavní řídící orgán jihoamerického fotbalu). Tello je na svém kontinentu uznávaný, ale také proslul jako sudí, který ve finále argentinského Superpoháru 2022 mezi Bokou Juniors a Racingem udělil 11 červených karet. Přesto, nebo možná právě proto dostal za úkol pískat zrovna dva horkokrevné týmy. A vystačil si dohromady se třemi žlutými. Zápas sice jiskřil, ale nešlo o přehnaná divadla či surové zákroky.

Turci v první půli měli jednoznačně navrch fotbalově a šli po zásluze do vedení, když se raketou zpoza vápna prosadil obránce Mert Müldür. Doslova za několik desítek sekund později dal gól i Kenan Yildiz, ale mladík Juventusu se s většinou přítomných na stadionu radoval předčasně. VAR totiž odhalil miniaturní postavení mimo hru. Yildiz byl v ofsajdu doslova o špičku kopačky.

Šťastný okamžik jakoby Gruzínce napumpoval. Jejich brejky byly jedovaté a jeden takový se urodil pět minut po Yildizově zkáze. Kočorašvili protančil k přízemnímu centru, který poslal na Mikautadzeho a francouzský rodák odšpuntoval radost na Kavkaze. Útočník Mét totiž vstřelil historicky první branku Gruzie na evropském šampionátu. Zůstalo však u ní.

A naopak po změně stran si Arda Güler řekl, že se přece jen gólu dočká teenager, když Yildizovi nebylo přáno. Navíc jednoznačně zahanbil svého krajana Müldüra. Klučina z Realu Madrid se opřel nádherně do míče, byť měl proti sobě blok Gurama Kašii. Nádherná trefa do šibenice a Güler se stal rázem ve věku 19 let a 114 dnů pátým nejmladším střelcem historie EURO. Na šestou příčku tak odsunul jistého Cristiana Ronalda z roku 2004, když se trefil proti Řekům.

Hlavní žolík Gruzie Chvíča Kvaracchelija dřel, ale nebylo mu přáno, byť ještě Gruzínci nastřelili břevno a jasný gól v závěru jim vyrazil Akaydin. Na poslední standardku šel i brankář Mamardašvili, jenže míč se odrazil k střídajícímu Aktürkogluovi a ten dovezl míč do prázdné brány. Překvapivě jeden z nejkrásnějších zápasů dosavadního turnaje zvládli Turci 3:1.