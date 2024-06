Hašek řeší sestavu: rébusy ve středu a vlevo. Překvapí utajeným tahem?

PŘÍMO Z LIPSKA | Měsíce přemýšlení, vášnivých debat, črtání variant, důkladných pozorování či všemožných analýz jsou u konce. Je to TADY. Kouč Ivan Hašek po půlroce fungování u reprezentace vybírá poprvé sestavu pro soutěžní zápas. Hned na EURO, hned proti jednomu z největších favoritů, hned proti nejsledovanějšímu fotbalistovi planety. Jedenáct Haškových vyvolených se v Lipsku postaví Portugalcům. Deník Sport se pokouší dostat do hlavy trenéra, byť otazníky byly ještě v pondělí večer.

Čtyři přípravné zápasy musely Ivanu Haškovi stačit, aby měl jasno o zahajovací jedenáctce v Lipsku. Víc prostoru po vystřídání předchůdce Jaroslava Šilhavého nebylo. Na dvě březnové výhry navázaly dvě červnové, bilanci má tedy nový kouč stoprocentní. Mnohem důležitější však bude, jak mančaft odstartuje v úterý (21.00). Jak je vlastně opravdu připraven. A s kým.

Pojďme postupně sumírovat půlroční poznatky. Včetně toho základního: rozestavení 3 – 4 – 1 – 2.

O gólmanovi je jasno. Jindřich Staněk se dozvěděl, že prestižní pozici jedničky připadne na turnaji právě jemu, na rakouském kempu ve Schladmingu. Měl klid se chystat, vyčistit hlavu. Brankáře Slavie nezastavilo zranění lýtka na začátku jara, trenéři Radek Černý s Matúšem Kozáčikem měli jasno poměrně brzy. Matěj Kovář s Vítězslavem Jarošem jsou se vším srozuměni.

Kdo by byl býval před sezonou řekl, že absolutně neochvějné místo ve středu stoperské trojice zastane Robin Hranáč. V očích realizačního týmu je nicméně plzeňský obránce top, proto nebyli nominováni Filip Panák či Jakub Brabec, aspiranti na stejnou pozici. Nikdo nemá pochyb, že ve 24 letech zvládne strážit evropské hvězdy.

Ve všech třech posledních duelech odehrál Hranáč kompletních 90 minut, panuje s ním obrovská spokojenost. S výkony i mentalitou, byť by prý mohl ještě více mluvit a dirigovat spoluhráče. Definitivní tečkou byly pro kouče vynikající výkony proti Fiorentině, kdy vymazal Andreu Bellottiho a spol. Tento chlapec se navzdory chybějícím zkušenostem neztratí, systém s trojkou vzadu mu vyhovuje víc než čtyřka.

Anketa Jak dopadnou čeští fotbalisté na EURO 2024? Postoupí ze skupiny Vypadnou ve skupině

Totéž platí pro Ladislava Krejčího, i díky levačce jasné volbě na levou stranu. Vpravo měl původně figurovat David Zima, po nástupu do funkce ho měl Hašek ve vlastní hierarchii ze stoperů skoro nejvýš, jenže turbulentní jaro pořádky změnilo. Tomáš Holeš je připraven zopakovat podobnou kvalitu jako před třemi roky na posledním EURO. Jen o patro níž.

Změnit pořádky vzadu by mohlo akorát Holešovo vysunutí do středu pole k Tomáši Součkovi, kde dřív výtečně fungoval. Na první pohled nepravděpodobná možnost se v posledních týdnech otevřela kvůli zranění Michala Sadílka. Ryze defenzivní šestka by se proti portugalským kanónům hodila.

Proti je však samotné nastavení Holeše. Nepochybně by sice splnil jakoukoli roli, ale lépe už se cítí jako stoper. A navíc si všichni pochvalovali výstavbu a zakládání útoku v generálce proti Severní Makedonii. To by se narušilo, ale zase by se vytvořilo místo pro Zimu, jehož dynamika se vždy hodí a v reprezentaci nikdy nezklamal.

Součkovo místo v srdci sestavy není třeba zmiňovat, vpravo má stejnou jistotu Vladimír Coufal. Po uzavření kauzy Belmondo a zastání se týmu bylo jasné, že Adam Gabriel a další nemají šanci.

Vedle kapitána je však po ztrátě Sadílka díra, Hašek ji diskutoval i se Součkem. „S hráči komunikujeme pořád, řešíme i tyto věci,“ odpověděl Sportu. „Ale finální rozhodnutí si udělá realizák podle sebe. Nemám obavy o nikoho, jsem přesvědčen o 26 hráčích. Všichni mohou do utkání vstoupit,“ zdůraznil.

Variantou není jen Holeš, ale i další slávisté: Lukáš Provod a Petr Ševčík mají startu blíž než Lukáš Červ. Prvně jmenovaný už si kooperaci vedle „Suka“ nacvičil před týdnem v Hradci Králové, druhý je spolu s Antonínem Barákem nejkreativnějším chlapíkem výběru.

Všichni tři mohou nastoupit vedle sebe. Ševčík níž, Provod výš. Jde o pravděpodobnější variantu, než že by se v utkání, kde je předpoklad nízké držení míče a pohyb tedy spíš bez něj, od první minuty objevil Barák.

To spíš Pavel Šulc. Moc se o plzeňském šikulovi nemluví, ani mediální aktivity se ho v minulých dnech netýkaly. Záměrně? Aby byl ušetřen tlaku a soustředil se na životní špíl? I to je možné.

Právě díky energii a fyzickému fondu je schopen nenechat vydechnout obranu, což by se proti jednomu z favoritů šampionátu určitě uplatnilo. Povedly se mu i poslední dvě prověrky proti Severní Makedonii a Maltě. Navíc by přesně spadal to tolik omílané kategorie nečitelnosti, šlo by o pozitivní šok.

Obsah pouze pro přihlášené uživatele Přihlásit / Registrovat

A konečně k útoku. Hledá se parťák pro Patrika Schicka, rozhoduje se mezi Janem Kuchtou a Adamem Hložkem. Přestože by mělo být vzhledem ke klubové příslušnosti logicky sehranější parťáci z Leverkusenu, eso Sparty si o šanci říká nechutností, kterou již v nároďáku několikrát ukázal. Načnout Rubéna Diase tak, aby elegán Schick mohl udeřit. To zní jako plán. Nicméně spojení všech tří, Schicka, Kuchty a Hložka pod nimi, by bylo příliš rizikové…

Stejně jako to, že trenéři naprosto bezmezně věří i žolíkům. Václav Černý, Ondřej Lingr, Matěj Jurásek, Mojmír Chytil, Tomáš Chorý… Všichni jsou ready zvrátit ráz utkání, jako se jim to povedlo už několikrát. V tomhle by měla být síla českého mužstva. Sice ne tak skloňovaná jako u jiných soupisek, ale neméně soudržná.

Finální verdikt padl až v pondělí večer na hotelu po oficiálním předzápasovém tréninku. Tajuplnost je v Německu prioritou všech celků. Španělský stratég Roberto Martinez na pondělní tiskovce sdělil jen „převratnou“ informaci, že bude chytat Diogo Costa. A to v Lisabonu ví i školáci na prvním stupni…

„Nebudu říkat, na jakém postu bylo rozhodnutí nejtěžší, ani nejjednodušší. Sestavu také neprozradím, nedělám to nikdy. Před žádným utkáním. Jsem rád, že jsme v plné síle. Máme představu, jak hrát i kdo nastoupí. Finální rozhodnutí však učiníme až po tréninku, i na základě zdravotního rozpoložení,“ přiznal Hašek odpoledne.

Až utkání napoví, zda selektoval správně.

Otazníky v sestavě