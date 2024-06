SESTŘIH: Dánsko - Anglie 1:1. Ikona zkritizovala přístup favoritů i trávník

Tohle se nepovedlo. Druhý zápas ve skupině C EURO 2024 pro Dánsko a Anglii měl do puntičkářství německých trávníkářů daleko. To, že Angličané hráli jako ponocní, je jedna věc. On ale dobrému fotbalu nepomáhal ani tragický pažit. Resumé? 1:1 a zápas, na který zapomenete už za branami stadionu.

Když v úvodu zápasu na trávník zle doplatil Kyle Walker, zdálo se, že utrpěl zranění. Naštěstí se musel jít jen přezout. A bylo jasné, že tohle nebude zelený kulečníkový stůl bez jediné chybičky. Hřiště se trhalo a po pár minutách byly při detailech kamery vidět vyrvané chuchvalce trávy. Během zápasu se podobně ošklivě bez cizího zavinění jako Walker zadrhli třeba Jude Bellingham nebo Jarrod Bowen.

„Podjede vám stojná noha a je to strašně nebezpečné. Tady jde o kolena a kotníky. V podstatě si sami můžete přivodit zranění. Je to nemilé a na EURO tohle nechceme vidět,“ nechal se slyšet bývalý český reprezentant a hráč Manchesteru United Karel Poborský.

Gól Harryho Kanea byl v úvodu zápasu pro Anglii vysvobozením a vlastně jedinou pozitivní chvilkou utkání. Jinak to byla obrovská šeď, mnozí hráči brali snad zápas jako zdravotní procházku a bezpohlavní fotbal Angličanů taky ještě do pauzy ztrestal střelou o tyč z 28 metrů Morten Hjulmand. Ukázkový „angličan“ byl na světě, akorát padl do sítě týmu z Ostrovů.

Favorit se na nic nezmohl, přitom do utkání nastoupily vedle Kanea i další pušky: Saka, Bellingham nebo Foden. Dohromady tento ofenzivní kvartet nasázel na klubové úrovni ve všech soutěžích 113 gólů. Ono je to ale složité, když tomu nedáte všechno a nejsou za vámi borci jako De Bruyne, Kroos nebo Ödegaard, aby vás do šance vyslali.

Nad útočnou hrou se zamyslel i bývalý kanonýr Alan Shearer: „S přibývajícím věkem jsem kolem sebe potřeboval rychlost. Stále jsem dával góly, ale tolik jsem se nevracel. Kane je teď stejný. Potřebuje kolem sebe hráče, kteří budou běhat za něj. Proto bych radši viděl v sestavě Anthonyho Gordona než Phila Fodena. Tohle nefunguje.“

Průvodním tématem číslo jedna byl ale špatný trávník a v Anglii se rozpoutala vlna negací vůči připravenosti hřiště ve Frankfurtu. Fanoušci zaplavili sociální sítě nazlobenými či posměšnými reakcemi. „Když jsem viděl to hřiště, hrůza. Všude se trhalo. Co se týče výkonů Angličanů, musejí to začít brát vážně,“ zkritizoval dvě základní kaňky zápasu Shearer.

Nejhorší zjištění? Angličané v poslední desetiminutovce dávali jasně najevo, že jim bod s Dány vyhovuje a nemíní nikam spěchat. Ano, v matematice skupiny C jim body už dávají takřka jistotu postupu dál. Jenže předvedená hra? Trápení.

Všemu nasadil korunu po zápase obránce Walker: „Anglie vede skupinu, podívejme se spíše na pozitiva.“ Obránce Manchesteru City se spoluhráči mohl mrknout do ochozů frankfurtské arény na protáhlé obličeje anglických fanoušků.

Podobně pozitivní jako Walker už nebyl kouč Gareth Southgate. „Zjevně nepředvádíme výkony, v které jsme doufali. Hráli jsme s pohyblivým soupeřem a nedokázali jsme ho dostat pod tlak. Čeká nás ještě hodně práce a musíme se zlepšit. Fanoušci jsou právem zklamaní,“ zněla jeho první slova po remíze s Dány. Počkat, nemluvil nějak podobně i po zpackané přípravě s Islandem?