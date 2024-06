Až fanouškovský fanatismus. Jak z davu vyplaval předseda Senátu

BLOG REPORTÉRA ČT SPORT | Každý evropský šampionát je obrovským svátkem fotbalu. Jednotlivé zápasy provází skvělá atmosféra, o kterou se starají fanoušci z celé Evropy. Ale nejde jenom o to, co se děje na samotných stadionech. Barevný festival různě oděných příznivců zaplavil deset německých měst. Oranžové vlnobití nizozemských příznivců, pochod rakouských fanoušků na stadion nebo chorály polských fans bleskově zaplnily sociální sítě.

Jde až o fanouškovský fanatismus. A sám jsem byl před prvním zápasem hodně zvědavý na to, s čím asi přijedou příznivci s Česka. Jaká bude atmosféra v ulicích a na stadionu? Trochu i s mírnou obavou, vzhledem k ne zrovna velké podpoře reprezentace v kvalifikaci či přátelských zápasech.

Ale obavy vzaly za své už den před očekávaným duelem s Portugalskem. Do Lipska se sjížděli fanoušci z celé republiky. Z Ostravy, Českých Budějovic, Domažlic, Hradce. Červené dresy, které u českých fanoušků převládaly, byly vidět ve fan zóně a v místních hospůdkách.

Supercela nad Lipskem

Samotným zážitkem byl den „D“, den zápasu. Fanoušci se začali shromažďovat na náměstí Richarda Wágnera, odkud pak hromadně chtěli pokračovat na stadion. Nejdřív jich byly desítky, pak se přidávali další a další příznivci vyzdobení českými vlaječkami na tvářích. Každý chtěl být vidět a slyšet. Atmosféra byla burcující. Neskutečná.

Mluvil jsem se spoustou příznivců. Všichni se ohromně těšili, každý byl připravený, dát do fandění úplně všechno. Především hlasivky. Což mi v živém televizním rozhovoru potvrdil i Miloš Vystrčil, předseda Senátu.

Ano, Miloš Vystrčil oblečený v dresu a se šálou kolem krku vyplaval z masy lidí. Jeho nadšení a odhodlanou náladu ostatních nenarušilo ani počasí. Nad Lipskem se přehnala supercela.

Během chvíle se zvedl obrovský vítr, který dal do pohybu židle, deštníky. Vzduchem poletovalo kde co. Ale živý televizní rozhovor Vystrčil dokončil a v pochodu na stadion ho pak stejně jako ostatní tisíce příznivců neodradil ani hustý déšť.

Čeští fanoušci tak byli vidět a slyšet i na zápase, kde měli převahu nad těmi portugalskými. A to samozřejmě vnímali i čeští hráči:

„Když jsme jeli autobusem na stadion, na mobilních sítích jsme to sledovali. Bylo neuvěřitelné, kolik fanoušků dorazilo. Chtěl bych jim poděkovat. Atmosféra při zápase byla skvělá a doufáme, že to bude stejné i v Hamburku, i když to je dál než do Lipska,“ poznamenal útočník Jan Kuchta.

Podporu teď budou hráči znovu potřebovat. Česko jde podruhé do boje. A znovu se plánuje fanouškovský pochod na stadion. V pravé poledne od Českého domu z Luruper Chausee 30. Takže dresy a šály na sebe a snad tentokrát bude přát počasí.