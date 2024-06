Slávista drží Slováky, ale ti zvadli. Zasloužená výhra, tvrdil hrdina

Po euforickém duelu s Belgií (0:1) se Slováci vrátili do mnohem střídmější reality. Proti Ukrajině (1:2) jejich nadšení ze vstupu do EURO podpořil další zásah Ivana Schranze. Slávistovi nacentroval na gól sparťan Lukáš Haraslín. Jenže pak přišel propad. Herní i výsledkový. Po pauze byl soupeř lepší a trefou žolíka Romana Jaremčuka otočil skóre. „Ve druhé půli to byl úplně jiný zápas,“ povzdechl si brankář Martin Dúbravka. O postup dál hrají všichni čtyři účastníci skupiny E.