Velký zásah do sestavy! Barák v horečkách, nahradit ho má Ševčík

PŘÍMO Z NĚMECKA | Ještě v předvečer zápasu s Gruzií na EURO 2024 měl trenér Ivan Hašek jasno o základní jedenáctce. Vedle něj na tiskové konferenci seděl natěšený Antonín Barák, který nejspíš měl zasáhnout do základní sestavy. Podle informací Sportu ho ale v noci postihly těžké horečky a s největší pravděpodobností do utkání nezasáhne. Ve středu pole by ho měl nahradit Petr Ševčík.