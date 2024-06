Krejčí: Postoupíme, pokud... Rozhodčí? Ne kluci, nemůžu. Díky, čau

Jste z plichty hodně zklamaný? Po posledním hvizdu jste se skácel k zemi.

„To bylo únavou, jak jsem dobíhal poslední akci. Mohli jsme v závěrečné vteřině ještě inkasovat... Máme jen bod, samozřejmě by bylo lepší mít tři body.“

Hodně vám při brejku Gruzínců tří proti jednomu zatrnulo? Běžela 95. minuta…

„Těžký… Hlavou mi šlo, že musím z posledních sil běžet zpátky a že to neskončí gólem. Naštěstí přestřelil.“

Jak hodnotíte výkon?

„Měli jsme určitě víc ze hry, hlavně v druhém poločase, kdy jsme – troufnu si říct – byli dominantní. Vytvořili jsme si dost šancí, abychom vstřelili víc gólů, než jeden. Bohužel.“

Zápas byl do značné míry zběsilý. Dalo se to čekat, když oba týmy musely vyhrát?

„Věděli jsme, že na nás budou čekat. Mají dobře postavenou obranu a neskutečnou kvalitu vepředu. Po zisku chodili nahoru, čehož jsme chtěli využívat a po přerušení okamžitě otáčet hru. Proto to možná vypadalo zběsile, nahoru dolů. Po poločase se to ale změnilo, bylo to z naší strany mnohem lepší.“

Smolařem EURO je Robin Hranáč, po jeho ruce v nastavení první půle proměnili Gruzínci pokutový kop. Na turnaji toho už prožil dost. Museli jste ho stavět na nohy?

„Je to vynikající hráč, silná osobnost. Takové věci ho vůbec nerozhodí.“

Vyprodukovali jste dvanáct střel, oproti duelu s Portugalskem byl velký rozdíl v aktivitě. Souhlasíte?

„Jo, bylo to lepší. Docela slušně jsme kombinovali, v prvním poločase jsme si takto vytvořili šance Schickym, Vencou Černým a Hložanem. Sázeli jsme centry do vápna. Škoda, že jsem svoji hlavičku lépe nezamířil. Určitě si nebudeme říkat, že jsme stoprocentně spokojení, ale progres vidět byl. Teď se musíme připravit na Turecko.“

Právě, k postupu ze skupiny asi bude stačit jen vítězství.

„Byli bychom radši, kdybychom měli komfortnější pozici. Pokud ale naši hru zase o kus posuneme, tak postoupíme.“

Co výkon německého rozhodčího Sieberta? Netápali jste, co si můžete dovolit?

„Ne kluci, nemůžu. Díky. Čau.“