Haškova střídání proti Gruzii: výborný žolík. Chybělo zlobivé kladivo Chorý?

55. minuta: Lingr a Matěj Jurásek

Vydařená věc - a to celkem jednoznačně.

Ondřej Lingr by se rád vymanil ze škatulky žolík, jenže to není tak jednoduché. Od dob Vladimíra Šmicera či René Wagnera (střelec z Brna a Rapidu) neměl snad český fotbal tak skvělého náhradníka. Umění vstoupit do rozjetého zápasu je cenná věc, Lingr ho má. Zase se to potvrdilo, ofenzivní univerzál byl u gólu, po jeho hlavičce do tyče dorážel Patrik Schick.

Rovněž zelenáč Jurásek zaujal. Zejména na pravém křídle, tam je jeho teritorium, ale poměrně zvládl také přesun na druhou stranu. „To je přesně on, v jeho věku má takové sebevědomí, drzost. Ale to není všechno, má i kvalitu. Je technicky i rychlostně vybavený, měl několik akcí napravo, zvládl to i nalevo, když jsme ho dali na halfbeka,“ říkal trenér Ivan Hašek.

Pohled Sportu: Výborné střídání.