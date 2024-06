Provoda trápí lehký výron kotníku. Ale budu připraven, hlásí. Chválil Hranáče

PŘÍMO Z NĚMECKA | Aby zdravotních problémů nebylo málo, ještě se k marodům, byť méně vážným, přidal po duelu s Gruzií (1:1) i Lukáš Provod. Základní člen středu pole přiznal, že ho trápí lehký výron kotníku, start v zápasu s Tureckem by ale neměl být ohrožen. Středopolař a střelec výstavního gólu proti Portugalsku taky podržel spoluhráče v obraně Robina Hranáče. A to dost v nadsázce, když od redaktora Sportu obdržel otázku, co se mu po takovém zápase honí hlavou.

Robin Hranáč hraje výborný turnaj, ale namotal se ke třem nešťastným okamžikům. Dokážete říct, o čem přemýšlí nebo uvažuje, když je sám?

„Asi ani radši nebudu spekulovat o tom, o čem přemýšlí, když je sám (smích v nadsázce). To si dělám srandu. Ne, Robin mi přijde vyrovnaný, znám ho dlouho. Poté, co jsem se vrátil ze Sokolova do Plzně, hráli jsme spolu chvíli v jednadvacítce. Udělal obrovský pokrok, progres, klobouk dolů před cestou, kterou ušel a že je schopen teď zvládat takové zápasy po první velké sezoně, kterou má za sebou.“

A jak si to tedy podle vás bere?

„Myslím, že si to nijak nebere, i my s ním mluvíme, že hraje výborný turnaj a že se nachomýtne ke třem momentům, kdy ani za jeden nemůže, to je smůla. Věřím, že se to sečte a vrátí se mu to a dá třeba gól proti Turecku z rohu. Všichni by mu měli opakovat, že hraje fantastický turnaj na to, že je to jeho první velká repre akce. Věřím, že v tom bude pokračovat.“

Jaký je váš zdravotní stav? Trenér Hašek na tiskovce uvedl, že jste měl lehké zdravotní problémy.

„Mám lehký výron kotníku, ale myslím, že to není nic vážného. Určitě jsem ráno čekal, že to bude horší. Cítím se dobře a budu určitě připraven.“

Co by znamenala případná ztráta Patrika Schicka?

„Ztráta by to byla samozřejmě obrovská, protože kvality Patrika jsou nesmírné. A je jasné, že když ztratíte takto velkého hráče, který hraje ve velkém klubu a je tak gólový jako Patrik, bylo by to nepříjemné. Ale na druhou stranu si myslím, že jsou tady další hráči, kteří mají výbornou formu a jsou schopni ho zastoupit. Pořád ještě doufáme a věříme, že Patrik bude v pořádku, ale když ne, tak že to zvládneme i bez něj.“

Trenér Köstl mluvil o trilogii proti Turecku, vnímáte středeční duel jako možnou pomstu?

„Myslím, že ne. Na ten zápas všichni spíš vzpomínáme, ale myslím, že se budeme soustředit hlavně na sebe a abychom podali dobrý výkon. Je to hodně otevřené a bude to vyrovnaný zápas. Věřím, že máme kvality na to, abychom Turky porazili a postoupili dál. Budeme se soustředit spíše na tuto generaci a na tento zápas.“

S Tomášem Součkem máte oba zdravotní komplikace, může to být i signál do úpravy rozestavení? Přece jen ve 3-4-3 toho musíte oba více oběhat.

„Jak to bude dál, samozřejmě nechci hodnotit, to je na trenérech. Ale mně se s Tomášem hraje skvěle a samozřejmě ta role je trochu jiná než ve Slavii, kde hraju trochu výš. Tady hrajeme na velkém prostoru v tomto rozestavení, ale myslím, že to funguje, snažíme se sbírat druhé míče, vyhrávat souboje a být co nejvíc prospěšní týmu, i když tam třeba není tolik rozdílových věcí v poslední třetině, protože se k tomu tolik nedostávám. Ale tady jsme všichni od toho, abychom udělali pro tým maximum a myslím, že to tak je a bude i nadále, ať mě trenéři postaví kamkoliv.“

Na druhou stranu jste museli v zápase podstoupit hodně sprintů směrem dozadu. Jak se jim dá vyvarovat?

„Snažíme se tomu předcházet co nejvíc. Pořád mě to hodně táhne dopředu do ofenzivní třetiny hřiště, takže na to musíme s Tomášem myslet, aby tam alespoň jeden z nás zůstával a pomáhal zastavovat rychlé brejky. Gruzie to na nich měla postavené. Síla, ve které vždy vylezli nahoru poté, co jsme ztratili míč, byla extrémní. Samozřejmě když se snažíte dát gól, tak chcete dostat do vápna co nejvíce hráčů, lítají tam centry a dost často se stane, že se to odrazí nejhůř, jak může. My bychom měli na vápně předvídat, kam to přijde, ale občas se to nepovede a Gruzie to měla výborně postaveno, aby hrozila brejky. Ale myslím, že jsme všichni fyzicky připraveni na to, abychom to zvládli odsprintovat.“