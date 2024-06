Köstl: Turecko? Jako sedmé finále play off. Je tady neobyčejná parta

Už znáte výsledek magnetické rezonance Patrika Schicka?

„Páťa odjel na vyšetření před druhou hodinou, takže čekáme. Včerejší prvotní vyšetření nám dalo lehkou naději, že by to nemuselo být tak zlé. Ale uvidíme až po podrobnějším vyšetření. Zdravotní stav ostatních hráčů je odpovídající dvěma utkáním ve čtyřech dnech. Na zápas s Tureckem budou připraveni.“

Pokud by Schick nemohl v turnaji pokračovat, co by to pro vás znamenalo?

„Patrik je důležitý hráč, hlavní tahoun, palebná síla. Každý takový zásah do týmu je zásadní, obzvlášť u hráče jeho formátu. Máme tady ovšem další kluky, kteří čekají na větší příležitost. Chytila, Kuchtu, Hložka. Všichni jsou ostřílení zápasy v Evropě. S Tureckem nás čeká sedmý zápas finále play off. Kdyby se stalo to nejhorší, náhradu z vlastních zdrojů najdeme. V podstatě nám ani nic jiného nezbývá.“

V zápase s Gruzií jste jedenáctkrát trefili prostor mezi tyčemi, ale nevyhráli jste, což je smutný rekord historie evropských šampionátů. Proč jste nebyli více efektivní?

„Některé situace se daly vyřešit jinak, skvěle zachytal brankář Mamardašvili. Mrzí nás to. Všichni cítíme, že jsme chtěli lepší výsledek, ale myslím si, že jsme si ho i zasloužili. Výkon do ofenzivy byl velmi slušný. Lakmusovým papírkem byla reakce fanoušků po zápase. Klukům vzdali hold, protože do boje dali všechno. Odhodlání budeme mít i do utkání s Tureckem.“

Stejná situace se opakuje už potřetí. V letech 2008 i 2016 došlo také na rozhodující skupinový souboj s Tureckem. Obě partie Česko prohrálo. Máte ideální možnost pomstít předchozí generace.

„Ano, víme o tom, jde o závěrečný díl trilogie. Vždy po osmi letech. (usmívá se) Půjde o obrovský zápas s bouřlivou kulisou. Turecko hraje pod italským trenérem Montellou svižný ofenzivní fotbal. Kádr se omladil, stejně jako u nás. Dá se čekat útočné utkání, ale my si půjdeme za vítězstvím. Uvidíme, na co nám to bude stačit. Doufám, že na postup.“

Bude klíčem k postupu zlepšení v soupeřově šestnáctce? Proti Gruzii jste do vápna dostali spoustu míčů, ale jeden vstřelený gól je chabým výsledkem.

„Souhlasím, chování v boxu je zásadní. Nejen v útočném, ale i v obranném. Chyběl nám větší důraz, někdy lepší postavení hráčů. Mrzí nás to, ale klobouk dolů před týmem, kolik možností jsme si vytvořili. Gruzínci do šancí nikoho moc nepouštějí. Chybělo nám zhodnocení solidní předfinální fáze. Na to, kolik jsme si vytvořili střeleckých pozic, jsme měli dát víc gólů. Tak to prostě je.“

Při shodě okolností se může stát, že na postup budou stačit jen dva body. Vzhledem k tomu, že ve středu zakončíte skupinové boje turnaje, je výhodou, že budete znát postupovou matematiku?

„Určitě to výhoda je, bude se čekat jen na naši skupinu. Nicméně budeme chtít vyhrát. Zaplaťpánbůh máme o co hrát. Nedovedu si představit být v kůži Poláků, kteří se teď budou čtyři dny dívat, jak schne barva. Zápas s Tureckem, to je rajc. Uděláme všechno proto, abychom to zvládli.“

S Gruzií skvěle zahrával rohové kopy Vladimír Coufal. Bude stejný plán i proti Turecku?

„Je to jedna z variant.“

V roli střídajícího hráče se v sobotu solidně uvedl Matěj Jurásek, o Ondřeji Lingrovi netřeba mluvit. Nutí vás přemýšlet o tom, že by měli s Tureckem dostat mnohem větší prostor?

„Matěj je živel, vnese na hřišti energii. Má obrovskou budoucnost. Pakliže bude hrát takto těžké zápasy, výkonnostně poroste a reprezentace na něj bude spoléhat. Třeba už nyní na EURO. Vypadá výborně i na tréninku. Role proti Gruzii se zhostil dobře, nejprve hrál zprava, pak na levém wingbeku. A Ondra Lingr? Má to složitý, co vám na to mám říct. Po příchodu z lavičky vždy odvede obrovské penzum práce. Je na to asi už alergický, ale na druhou stranu na něm vidím, jak je šťastný, že v Německu může být. Mám radost, že fungujeme jako tým. Je tady neobyčejná parta, držíme při sobě, náhradníci povzbuzují. I proto nechceme končit, toužíme jít dál, aby se otevřel časový prostor i pro další hráče.“