Modrič po ztrátě s Italy: Nevím, kde vzal sudí osm minut. Končit nechce

Držitelé stříbra a bronzu z posledních dvou světových šampionátů směřovali k cenné výhře nad obhájci evropského zlata a postupu do osmifinále. Od 55. minuty vedli zásluhou Modriče, jenž se ve věku 38 let a 289 dní stal historicky nejstarším střelcem na Euru. „Nic to pro mě neznamená, když to týmu nepomohlo k výhře,“ řekl Modrič. Střídající Mattia Zaccagni totiž v osmé minutě nastavení vyrovnal, čímž poslal do vyřazovací fáze své mužstvo.

Chorvaté podruhé za sebou přišli o výhru v nastavení po remíze 2:2 s Albánií. V součtu s úvodní prohrou 0:3 se Španěly se ocitli na pokraji vyřazení. V tabulce nejlepších týmů na třetím místě jsou pátí. Vzhledem k jejich pravděpodobnému konci na turnaji se proto Modrič v rozhovorech nevyhnul otázce o další budoucnosti.

„Rád bych hrál věčně, ale jednoho dne budu muset pověsit kopačky na hřebík. Budu dál hrát, i když nevím, jak dlouho ještě,“ uvedl dlouholetý hráč Realu Madrid, s nímž v poslední sezoně ovládl španělskou ligu i Ligu mistrů. Proti Italům ale pravděpodobně neměl reprezentační derniéru. „Uvidíme, teď na tyhle příběhy není čas,“ podotkl Modrič.

Chorvatsko si zaslouží respekt, řekl kouč k nastavení

Po remíze těžko hledal slova. „Bojovali jsme až do konce, ale dnes se k nám fotbal zachoval nemilosrdně. Bylo to hodně kruté, ale taky v předchozím zápasem jsme inkasovali v nastavení,“ připomněl bývalý hráč Dinama Záhřeb či Tottenhamu.

„To je součást fotbalu. Často vám vykouzlí úsměv, ale jindy vás zase hodně rozesmutní jako dnes, když jsme ztratili výhru tímhle způsobem. Ten gól jsme si nezasloužili. Nevím, kde vzal rozhodčí osm minut. Bojovali jsme jako lvi, ale fotbal se k nám zachoval krutě,“ dodal rodák ze Zadaru.

Souhlasil s ním i kouč Dalič. „Jsme malá země. Nikdo se námi moc nezabývá, ale nemůžete nastavit osm minut, to je nesmysl. Nechci dělat dusno kvůli tomu, co se stalo, ale Chorvatsko si zaslouží respekt a uznání. Bohužel se musíme postavit sami za sebe. Moc se nepřerušovalo ani nefaulovalo. Pořád ale nemůžete inkasovat takový gól v 98. minutě,“ mrzelo bývalého hráče.