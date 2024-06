Hašek o náhradě za Schicka i Turecku: NEJ zápas kariéry. Pozor na hrozby

PŘÍMO Z HAMBURKU | Když na začátku ledna převzal Ivan Hašek národní tým, veškeré úsilí směřoval ke středečnímu zápasu. Bitva s Tureckem rozhodne o úspěchu, či neúspěchu na mistrovství Evropy. O postupu do vyřazovací fáze turnaje. „Je to můj nejdůležitější zápas v trenérské kariéře,“ připustil reprezentační kouč. Na devětadevadesát procent se bude muset obejít bez kanonýra Patrika Schicka.

Jaký je jeho stav?

„Byl dva dny v péči lékařů, fyzioterapeutů a masérů, nebyl s námi na trénincích. Zranění se lepší. Uvidíme zítra.“

Pokud by nehrál, máte problém. Jste připravení na hru bez nejlepšího hráče mužstva?

„Varianty s Patrikem i bez něj jsme měli dopředu dané. Souhlasím, je to pro nás klíčový hráč, jeden z nejlepších střelců v Evropě. Ale když nebude k dispozici, musíme ho nahradit. Hráči, o které jde, celou dobu pracovali, aby byli připravení. Věřím, že připravení budou.“

Cítíte z mužstva bojovnou náladu?

„Z týmu vyzařuje pozitivní energie. Platí to i pro hráče, kteří ještě nedostali tolik příležitostí nebo si nezahráli vůbec. To je jeden z důvodů, proč chceme vyhrát a postoupit. Chceme, aby ti kluci, kteří tu makají, měli příležitost se ještě ukázat. Týmu věřím, myslím, že má budoucnost. Hráči táhnou za jeden provaz. Věřím, že to na hřišti bude vidět.“

Je to pro vás nejdůležitější zápas v kariéře?

„Ano, je nejdůležitější. Chceme jít dál. Víme, kolik lidí za námi přijede, kolik lidí nám fandí. Budeme chtít udělat všem radost. Nechceme je zklamat.“

Zřejmě se budete muset vypořádat s výraznou převahou tureckých fanoušků. Hráče na to připravujete?

„Spousta z nich má zkušenosti i se zápasy v Turecku. Atmosféra, která v Hamburku bude, jim vyhovuje. Jako hráč jsem zápasy v bouřlivé kulise miloval. Už při prvním utkání v Hamburku panovala fantastická atmosféra. Věřím, že to bude stejné a že nás naši fanoušci podpoří. Možná budou v menšině, ale budou určitě slyšet.“

Na turnaji jste odehráli dva typologicky odlišné zápasy. S Portugalskem jste bránili, s Gruzií si vytvořili trvalý tlak. Co očekáváte s Tureckem?

„Úplně jiné utkání, proti jinému soupeři. Turecko máme načtené. Víme, že může měnit rozestavení. Ale připravujeme se po svém. Dáváme důležitost našemu rozestavení, naší hře, našim hráčům.“

Článek pokračuje pod grafikou.

V Česku hodně rezonují neúspěchy s Tureckem ve stejné fázi turnaje v letech 2008 a 2016. Půjdete splatit dluh?

„Neberu to tak. Pro mě je to zápas o postup. Chceme pokračovat dál, chceme si splnit sen, který od příjezdu do Německa máme. Udělat radost fanouškům i sami sobě. Minulost neřeším. Tahle parta kluků nechce domů a je to na ní znát.“

Dnešní večer hodně napoví, zda vám k postupu může proti Turecku stačit teoreticky bod. Budete zápasové dění v Německu sledovat pečlivě?

„Koukáme na většinu zápasů. Ale nemění to nic na našem zápase s Turky. Musíme hrát a ne kalkulovat. Musíme jít do zápasu s tím, že chceme vyhrát. Nic jiného nás nezajímá.“

Co řeknete k soupeři?

„V tureckém týmu jsou hráči, kteří hrají hlavní roli ve špičkových světových klubech. Jsou nebezpeční, mají několik mladých hráčů, kteří budou jen úplně top. S příchodem italského trenéra se zvedla disciplína a taktická vyzrálost. Jejich tým má budoucnost a už teď velkou kvalitu. Také neposkytují informace o zdravotním stavu, i když se něco objevuje. Máme od analytického týmu pravděpodobnou sestavu, se kterou pracujeme. Plus víme o dalších hráčích, kteří by mohli nastoupit. Myslíme si, že se jejich sestava bude blížit spíš prvnímu zápasu s Gruzií než jedenáctce proti Portugalsku.“

Tureckou hvězdou je Hakan Calhanoglu. Jak borce z Interu Milán ubránit?

„Víme, že je motorem týmu. I v Interu jde přes něj většina akcí. Rozděluje hru, určuje tempo, rozhoduje o tom, jak se bude hrát. Je to jeden z klíčových hráčů a hráč top světové kvality. To samé Arda Güler. Je to jeden z nejtalentovanějších hráčů v současné době, už dává góly za Real Madrid, což v jeho věku svědčí samo o sobě. Nastupuje na pravé straně, chodí hodně doprostřed, má fantastickou levačku. Pokud mu dáme prostor, tak je v každém okamžiku je nebezpečný.“

Platí rovnice, že postup je úspěch, nepostup neúspěch?

„Samozřejmě. Řekli jsme to na začátku, trváme na tom. Cílem byl postup ze skupiny. Neříkali jsme něco do vzduchu. Když nepostoupíme, budeme to brát jako neúspěch.“