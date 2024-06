Turecký novinář: Chaos, Češi jako příležitost. Kouči moc nerozumíme

Jak celkově hodnotíte Montellových deset měsíců ve funkci?

„Stal se koučem v září minulého roku a turecký nároďák si vytyčil nový cíl. Zase chtěl být podobně úspěšný jako na EURO 2008. Kvalifikace se povedla, ale pak reprezentace nevyhrála dva přáteláky v březnu. A hlavně po debaklu 1:6 s Rakouskem se vyrojila obrovská kritika. Fanoušci po přípravě ztratili důvěru v Montellu.“

Není to od nich až příliš přísné? Přece jen je to příprava a kvalifikací Turecko prošlo z prvního místa před Chorvatskem a Walesem. I herní projev byl dobrý.

„Ano, turečtí fanoušci jsou trochu netrpěliví, ale Montella je musí přesvědčit. Ostatně celý proces okolo samotného šampionátu začal trochu váhavě. Některá Montellova rozhodnutí ohledně nominace byla hodně diskutovaná. Cenk Özkacar z Valencie a mladá hvězda Norimberku Can Yilmaz Uzun byli z kádru vyřazeni. Navíc ani Semih Kilincsoy z Besiktase, kterému se přezdívá nový Agüero, nedostal v nároďáku moc šancí. Neschopnost dát mladým hvězdám větší šanci turecké fanoušky přivádí k šílenství.“

Hodně se to řešilo zvlášť po zápase s Portugalskem, kde Arda Güler začal zápas jen z lavičky.

„Zápas s Portugalskem byl pro Turecko i Montellovu kariéru hodně špatný. Italský trenér nedává moc šancí mladým hráčům, kteří jsou ve špičkové formě. Někdy Montellovi moc nerozumíme. Naše hvězdy Arda Güler, Semic Kilincsoy a Kenan Yildiz jsou fyzicky nejnadupanější hráči v týmu.“

SESTŘIH: Turecko - Portugalsko 0:3. Turci neměli nárok a dali si kuriózní vlastňák Video se připravuje ...

Ale teď na tiskovce přece Montella tvrdil, že má určité zdravotní problémy, kvůli kterým mu doktoři nedovolili zasáhnout do celého zápasu. A i turecký svaz v prohlášení uvedl, že má jisté problémy s hamstringem. Takže to je jen zástěrka za nějaké problémy v týmu?

„Montella řekl, že Arda Güler byl unavený a trochu zraněný před zápasem s Portugalskem. A nechtěl riskovat kvůli dalším zápasům na turnaji. Turečtí fanoušci byli v šoku, když viděli, že Arda nebude proti Portugalsku hrát, zasáhl až do posledních 20 minut. A tak se turečtí fanoušci i novináři ptali, proč tedy vůbec hrál, když byl zraněný? Takže Montellova rozhodnutí občas vytvářejí kontroverze. Jinak si nemyslím, že je mezi oběma nějaký problém. Jen si musí Montella dávat větší pozor ve svých rozhodnutích.“

Je to tedy tak, že se občas něco ztratí v překladu?

„Montella zná turecký fotbal a psychologii tureckých fanoušků velmi dobře, dříve pracoval v Adaně Demirspor. Potřebuje to jen lépe uplatnit ve své práci a přesvědčit fanoušky. Zápas s Českem by pro něj mohl být velká příležitost. Pokud se vyhraje, hned bude atmosféra lepší.“

Jak se na něm podepisuje i fakt, že pracuje pod hlavičkou nepopulárního tureckého svazu, který měl za sebou v uplynulé sezoně třeba určité kontroverze?

„Je to pro tureckou fotbalovou federaci složitý proces. Rozhodnutí svazu v lize po celý rok vždy vytvářela kontroverzi. Věřím, že to spolu vyřeší. Ale v celém nároďáku je teď kvůli Montellovým rozhodnutím určitý chaos. Turecko není úplně psychicky připraveno. Doufám, že se tento chaos na zápase s Českem neodrazí.“