Turci čelí kritice, řeší se incident. Ale já nerozhodl! Směju se tomu, říká kouč

Fotbalové EURO se sice hraje v Německu, ale i pro Turecko jde do velké míry o domácí šampionát. Velká část takřka třímilionové skupiny krajanů bude ve středu hnát národní tým i proti Česku. A to přestože nálada před klíčovým duelem ve skupině F není úplně růžová.

Mezi tureckými fanoušky se nejvíc řeší zvláštní incident z tréninku, který utekl na sociální sítě. Arda Güler, megatalent Realu Madrid, se chtěl zapojit do týmového cvičení s míčem. Hlavní trenér Vincenzo Montella mu sebral rozlišovák a hráč odešel vyklusávat s asistentem.

Situace přitom nevznikla zničehonic. Montella po úvodním duelu s Gruzií, který Güler rozhodl gólem na 2:1, vynechal devatenáctiletého hráče ze základní sestavy. Mezi tureckými fanoušky se spustila lavina spekulací, co se mezi koučem a mladou hvězdou národního týmu vlastně děje.

„Tohle je další problém, který vytvořily sociální sítě,” kontroval na tiskové konferenci Montella. „Arda nemůže odehrát plnou nálož zápasů. O tom ale rozhodli doktoři, ne já. Takže jsme se rozhodli neriskovat a nenechat ho hrát. Když došlo na to, že některé věci nevydrží, protože by to bylo příliš rizikové, tak jsme změnili i jeho trénink. A jestli proti Česku nastoupí, nebo ne? Uvidíme,” mlžil kouč.

Na kritiku na sítích reagoval i záložník Fenerbahce Irfan Kahveci, který kvůli zranění nemohl zasáhnout do prvních dvou utkání. „Co se o nás píše? Tomu se jen smějeme, většinu času se žádné hádky v týmu neodehrávají. Vůbec nechápeme, proč to na sociálních sítích takhle bublá. Náš tým je naprosto v pořádku a je nám jedno, co o nás lidé říkají. Nás to naopak povzbuzuje,” hecoval spoluhráče Kahveci.

PREVIEW Turecka: Nečitelní jako Češi. Slabinou jsou stopeři i psychika Video se připravuje ...

Na italském kouči tureckého národního týmu Montellovi ovšem byla znát nervozita i při drobnostech. Po zápase s Portugalskem ho jeden z pořadatelů poprosil o akreditaci a popuzený kouč mu strčil visačku přímo do tváře.

Na tiskové konferenci se trenér snažil být klidný a sjednotit náladu, ale u některých otázek se sarkasticky pousmíval a těžko držel klid.

„Tlak je součást trenérské práce a musíte ho vydržet,” prohlásil Montella. „Věřím, že naši opravdoví fanoušci, 99,9 % z nich, nás budou podporovat až do poslední minuty. Rád bych připomněl kritikům, že je to náš národ, ne cizí. Tohle je náš národní tým, jiný nemáme. Potřebujeme vaši podporu a tito kluci si ji zaslouží za to, co odvádějí na hřišti,” doplnil.

Nicméně řada tureckých fanoušků už důvěru v Montellu ztratila. „Když národní tým obdržel debakl 1:6 od Rakouska, na trenéra se v Turecku svalila obrovská kritika,” vysvětlil turecký novinář Muhammet Duman. „Fanoušci v něj po neúspěšných výsledcích v přátelácích ztratili důvěru,” dodal.

A to přesto, že Montella s týmem udělal obří kus práce za deset měsíců u reprezentace. Dal týmu jasnou herní tvář, projev je velmi líbivý a hlavně účelný. Turecko se po letech nevyrovnanosti v kvalifikaci s přehledem probojovalo na šampionát z prvního místa před Chorvatskem a Walesem.

„Nemusím tu vyjmenovávat žádné rekordy, které jsme překonali, potřebujeme jen podporu na hřišti,” upozornil Montella. „Četl jsem hlasy renomovaných tureckých hráčů, že je tohle nejlepší turecký tým, jaký zažili. Kritika bude vždy, některou oprávněnou osobně přijímám a zamýšlím se nad ní, ale nad nespravedlivou kritikou se bavím a směji se jí,” řekl trenér.

Turecku nejspíš proti české reprezentaci bude stačit i remíza. Montella ale stejně jako jeho protějšek Ivan Hašek nechce jen kalkulovat a hrát na bod. „Samozřejmě chceme vyhrát, nesmíme jen kalkulovat. Víme, že i český plán se během zápasu může měnit. Jsme ale připraveni, máme různé herní systémy a uvidíme, jak se bude zápas vyvíjet. Může nám stačit i remíza, potřebujeme jít do zápasu s chladnou hlavou a sebedůvěrou,” varoval italský kouč.

Rozhovor s novinářem Muhamettem Dumanem, ve kterém mluvil i o chaosu v národním týmu a psychologické nepřipravenosti tureckého výběru, si můžete přečíst ve středu ráno na webu iSport.cz.