Česko - Turecko 1:2. Konec na EURO! Barák vyloučen, potyčka na konci

PŘÍMO Z HAMBURKU | Tři zápasy, jeden bod, dvě červené karty, jedna remíza, dvě prohry. To je EUROkrach. Na výsledku nic nemění ani totální nasazení a touha, které předvedl český tým v posledním utkání ve skupině šampionátu. S Tureckem padl v horkém Hamburku 1:2 a postup do osmifinále je fuč. Je to neúspěch – až ostuda.