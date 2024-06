Ronaldo čelil šílenému úletu, jen těsně uhnul. Na hřišti řádil: Sudí, to nevidíš?

Po zápase byl viditelně zlomený. Cristiano Ronaldo šel do kabiny se sklopenou hlavou a zrakem zaraženým do země. Proto si ani nevšiml, že z tribuny před něj z výšky asi dvou metrů skočil nohama napřed jeden z fanoušků. Chyběly jen desítky centimetrů, aby jednu z největších hvězd turnaje tvrdě trefil do hlavy.

Kapitán portugalské reprezentace měl v zádech muže v oranžově vestě, byli na pozoru a včas zareagovali. Jeden z nich se protlačil před Portugalce, odstrčil ho a mladík propadl dolů na schody.

Ronaldo jakoby zamrzl, gestem poté naznačil, že nechápe, co se vlastně stalo. Na šampionátu čelil už více útokům a náletům. Během zápasu fanoušci stojí o jeho pozornost a selfie, což se při utkání s Tureckem povedlo malému fanouškovi. Jeho fotka následně obletěla svět, jde dosud o nejslavnější úlovek z turnaje.

Jenže tady šlo o zdraví. UEFA v minulých dnech informovala, že zavedla silnější opatření, aby hráče ochránila. „Přestože je zde velká bezpečnost a ochrana, pořadatelé se musí snažit držet diváky dál od hřiště. Vniknutí na plochu není správná cesta. Jen si to pro příště ztížíte,“ uvedl Roberto Martínez, trenér Portugalska.

Ronaldovi se nic nestalo, přesto prožil bláznivý večer. Jasně dával najevo, že porážku s Gruzií nese těžce. Po šestašedesáti minutách usedl na lavičku, tvář schoval do dlaní. Později natáhl nohy, složil ruce křížem na hruď a zamračeně sledoval další vývoj utkání.

Moc dobře ví, že zatím na EURO nehraje prim. Po třech zápasech má na kontě nula gólů, což se mu stalo vůbec poprvé na velkém mezinárodním turnaji. Navíc proti Gruzii zapsal jedinou střelu na branku, další dva pokusy mířily mimo.

Když ne góly, zaujal dosud aspoň emotivními výlevy. Při zápase s Českem se zblízka po vítězném gólu spoluhráče vysmál Jindřichu Staňkovi a Petru Ševčíkovi. Proti Gruzii si vylil zlost na hlavním rozhodčím.

V osmadvacáté minutě při jednom z centrů ho držel za dres obránce Luka Lochoshvili. Ronaldo upadl na zem a zběsile máchal rukama nad hlavou.

Nic. Rozhodčí faul neodpískal, což hvězdu portugalského týmu rozčílilo. Rval se za dres, simuloval sudímu, co se vlastně stalo. Několikrát si pak prstem ukázal na oko, silně u toho zakřičel. Zřejmě vyslal vzkaz ve smyslu: „Tys to fakt neviděl?“

Možný faul ve vápně krátce zkoumal VAR. Na situaci neupozornil, i když držení ze strany Gruzínce bylo evidentní. Ronaldo za své výlevy obdržel žlutou kartu.

Na EURO není zatím produktivní, připsal si jedinou asistenci v zápase s Tureckem (3:0), kdy v dobré pozici přihrál před branku Bruno Fernandesovi. On sám na sebe má jistě vyšší nároky, které může naplnit v dalších zápasech.

Portugalsko totiž i přes nečekanou porážku s Gruzií postoupilo na EURO do osmifinále z prvního místa v základní skupině F. V prvním kole play off se střetne se Slovinskem.

Probudí se gólově Ronaldo?