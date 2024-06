Roste nový lídr, Hašek má na výběr: „správný“ kapitán Souček, či Krejčí?

Hodný, nebo zlý muž? Je to zjednodušující nadsázka, i když ne zas tak velká. Účinkování české reprezentace na EURO i další výhled vybízejí k otázce, zda nenastává čas na to, aby Tomáš Souček dříve či později přenechal kapitánskou pásku Ladislavu Krejčímu. Téma nabralo na síle zvlášť po posledním zápase s Tureckem.

Ty dvě situace byly vypovídající. Během utkání s Gruzií už měl Ladislav Krejčí našlápnuto za rozhodčím, když se podíval na Tomáše Součka, vmžiku zařadil zpátečku a odkráčel.

Střih, divoký zápas s Tureckem. V jedné chvíli to vypadalo, jako by o čtyři roky staršího spoluhráče a kapitána popoháněl, ať „fénuje“ rumunského sudího, který český tým lidově řečeno řezal.

Mít na sobě sparťanský dres, ujal by se toho LK37 coby kapitán bez otálení. Takhle byl jako reprezentant LK18 jakýmsi Součkovým „poradcem“, jenž se musel držet zkrátka a udusit některé projevy přirozeného šéfa. „Určitě to v něm strašně bublalo,“ usmívá se bývalý šéf reprezentace či Sparty Václav Němeček.

Před EURO bylo pro Krejčího nezbytné ztotožnit se s jinou úlohou a přijmout něco, co je pro něho za běžných okolností nepředstavitelné. Vyslechnout apely, že na rozhodčího se má obracet pouze kapitán. Kdyby lidově řečeno ulítl a zmuchlal předem daný scénář, mohl tím způsobit značné škody.

Vysvědčení všech českých fotbalistů za EURO si projděte zde >>>

„Je důležité, aby hráč věděl, jakou má v reprezentaci roli. A ta Láďova je zcela jiná než ve Spartě, v národním týmu je Souček,“ upozornil trenér Jiří Saňák, jenž Krejčího přivítal na Letné spolu s Václavem Jílkem po přestupu z Brna. A dodal, že pokud nebude v tomto směru správně nastavený, hlavně vzhledem k rozhodčím, bude za to on i celý tým pykat.

Nestalo se, Krejčí to zvládl výborně. Obstál. „Ne že by působil zakřiknutě, ale upozadil se, neprojevoval se úplně podle své nátury,“ popisuje Němeček. Přitom Krejčí byl i tak dominantní, zvládl koordinovat spoluhráče, hecovat fanoušky. „Osobnostně to byl nejvýraznější český hráč na EURO,“ prohlásil v podcastu Liga naruby reportér deníku Sport a iSport. cz Jiří Fejgl.

O to víc se nabízí srovnání se Součkem, který je v mnoha ohledech Krejčího protipól. Není pochyb o tom, že poctu i těžký úděl být kapitánem si vysloužil zcela oprávněně, přístupem a významem pro mužstvo či silným kreditem, který mu dává status hráče Premier League.

V mnoha směrech atypický a unikátní hráč vyplnil období, kdy českému týmu chybí excelentní kvalita – tedy rovněž jeden z předpokladů toho být vůdcem ostatních. Nikoli ovšem nezbytný, pokud máte jiné vlastnosti, kvůli nimž za vámi jdou. Viz v minulosti Jiří Němec.