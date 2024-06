Italský šéf: Spalletti zůstává. Mbappé nám nevyroste za den, jsme pozadu

Už ve skupině to zavánělo průšvihem. Itálie se ale chtěla odrazit za obhajobou titulu proti Švýcarsku v osmifinále. Omyl. Tyhle těstoviny v Německu al dente nebyly. Jednalo se jen o přání, ale tým Luciana Spallettiho na EURO přehrál jen Albánii. „Nemáme takovou běžeckou kvalitu. Svěžest dělá rozdíl,“ šokoval po výpadku kouč obhájců titulu a jeho slova směřovala i k šéfovi italského fotbalu Gabriele Gravinovi. Oba se v neděli vyjádřili na tiskové konferenci v Iserlohnu.

Kdyby v posledním zápase ve skupině náhradník Zacagni nevystřelil bod za remízu 1:1 proti Chorvatsku, Itálie by se pakovala domů. Takhle zůstala deprese na straně Modriče a spol., jenže Italové se nepoučili. Katastrofální výkon proti Španělsku a záchrana na poslední chvíli s trápícím se Chorvatskem, to byly zvěsti, že se Švýcaři nemají čeho bát.

„Udělal jsem nějaké chyby, ale vrátit to nemůžu. Snažil jsem se tým omladit. Pokud zůstanu, do budoucna o to pokusíme ještě víc,“ řekl Luciano Spalletti v neděli na tiskovce před odjezdem.

Proti Švýcarsku se vše negativní sešlo. Vypadalo to, že u Italů někdo zatáhl za ruční brzdu, zatímco mírný outsider se činil. Na góly Rema Freulera a Rubena Vargase nemohla mít Itálie s devíti obhájci zlata v kádru při současném vyčpění šanci reagovat.

„Měli jsme horší tempo. Svěžest dělá rozdíl. Prostřídali jsme, donutil jsem hráče k regeneraci. Na toto EURO jsme nepřijeli v nejlepší kondici a hrát ve vysoké teplotě není jednoduché,“ řekl po utkání Spalletti a musel tím řadu lidí kolem italského fotbalu namíchnout. Jak je možné, že taková fotbalová velmoc, nemá hráče kondičně dobře připravené? Jen v základu Švýcarska nastoupilo pět krajánků z italské Serie A. Utahaně po náročné sezoně nevypadali, stejně tak jejich kolegové z dalších top lig.

Spalletti si taky postěžoval na nedostatek času, aby tým připravil dle svého. „Je tu šance něco budovat, ale potřebuju víc prostoru. Když se podíváme na moje předchůdce, všichni měli více času na práci. Gravina se ke mně vždy choval jako profesionál. Pro mě se nic nemění. Jsem trenérem národního týmu. Nesu zodpovědnost za naše výsledky. Odejdu z této místnosti s pocitem, že se něco musí změnit,“ dodal Spalletti s tím, že o rezignaci bezprostředně po utkání neuvažoval a prezident italské kopané Gabriele Gravina jej v neděli podpořil.

„Jsem pragmatik, došlo hned v sobotu na dlouhou debatu s trenérem. Je nemyslitelné opouštět projekt po několika měsících, když už od začátku říkáme, že je tříletý. Musíme přehodnotit přístup. Proběhnou hluboké úvahy. Už teď se Spallettim diskutujeme. Musíme všichni dál růst,“ prohlásil Gravina s odkazem, že Spallettimu končí smlouva až v roce 2026 a nedojde na ukvapená rozhodnutí.

Problémů měla Itálie na turnaji celou řadu. Kromě pomalého přechodu nahoru chyběla kvalita hlavně na hrotu. Itálie prostě nemá útočníky. Jediný z nich, který nastřílel v Serii A přes deset branek byl Scamacca z Atalanty Bergamo. To je šíleně málo. A Gravina taky na tento problém poukázal s tím, že EURO 2024 má být turnajem, který Itálii otevřel oči. „Nemůžeme čekat, že najednou u nás vyrostou za den Mbappé, Messi či Ronaldo. Potřebujeme trpělivost. Musíme aktivovat politiku rozvoje talentů. Kritika? Ano, ale ať je konstruktivní.“

Pak přišel Gravina se zajímavou skutečností, která italský fotbal podkopává. „Rozvoj fotbalu ve školkách? To je investice, ne náklad navíc, ale všichni to nechápou. V Serii A máme 67 % hráčů ze zahraničí. Jsme pozadu víc, než jsme si mysleli.“