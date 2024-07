Portugalské nervy. Ronaldo v slzách, ale pak slavil: Nikdy se nevzdávám

Potlačil slzy, výdech a nádech. Jeho zemi brnkal fotbalový bůh na nervy, spoluhráči za ním ve středovém kruhu se modlili. Cristiano Ronaldo šel v penaltovém rozstřelu jako první na Jana Oblaka, který měl do té doby navrch, protože legendárního útočníka už v zápase jednou z pokutového kopu vychytal. Tentokrát se ale radoval fenomén CR7 a společně s brankářem Diogem Costou dopřáli Portugalsku nečekanou vlnu obrovské euforie. „Určitě je to moje poslední EURO, to je jasné. Kvůli tomu to ale neprožívám. Jde o všechno, co fotbal přináší,“ řekl Ronaldo po postupu přes Slovinsko (0:0, 3:0 na penalty).

Základní otázka před večerním utkáním ve Frankfurtu nezněla, jestli Portugalsko outsidera ze Slovinska porazí, ale o kolik. O optickou převahu ale nakonec nešlo. Tam favorit kolem Ronalda tvrdil muziku snad ve všech aspektech hry. Ukázalo se však, proč je Slovinsko v osmifinále. Poslala je tam hlavně houževnatá defenzivní činnost, do které se zapojuje celý tým.

Neznámý stoper ruského Soči Vanja Drkušič dostal Ronalda na starost vlastně jako osobní strážce. Nutno dodat, že hrál skvělý zápas. I díky jeho přispění skončilo utkání v základní hrací době 0:0. Ronaldo se sice mohl přetrhnout, ale někdy to bylo možná zbytečně na sílu. Tak moc chtěl pomoct a rozhodnout ve prospěch své země, že se to možná místy zdálo kontraproduktivní.

Zásadní moment prodloužení pak přišel v 105. minutě, kdy právě Drkušič ve vápně fauloval Dioga Jotu. Italský sudí Orsato neváhal, penalta byla na světě. S tímhle rozhodnutím nemohl udělat nic ani VAR. Bylo jasné, kdo si merunu na penaltový puntík postaví. Ronaldo nenechal nikoho na pochybách, že kopat půjde on.

Měl proti sobě ale zdatného soupeře. Jan Oblak Ronalda moc dobře zná ještě ze španělské ligy a snažil se kanonýra rozhodit. Na distanc od útočníka Al Nassru se jej snažil držet Rúben Dias. Pak přišli další dva, tři Slovinci ještě diskutovat k místu rozehrávky. Vše tak trvalo o chlup déle, než by muselo. A ono to stačilo.

Říká se, že penalta se dá jen špatně kopnout, ale nechytit. Ronaldo selhal. Sice jeho exekuce nebyla marná, ale fantom od Triglavu jen potvrdil, kdo je slovinský fotbalový vládce. Oblak se vymrštil ke své levé tyči a Ronaldovu penaltu zpacifikoval. Tohle ale neměl být večer gólmana Atlétika Madrid.

„Na tu penaltu se budu muset podívat znovu. Ani nevím, jestli jsem střílel dobře nebo špatně. Za celý rok jsem ale ani jednu penaltu nezahodil. Přišlo to teď, když byla nejvíc potřeba. Jenže já se nikdy nevzdávám,“ řekl Ronaldo po utkání, kdy už bylo líp.

Bezprostředně poté, co jej vychytal Oblak, se Ronaldo neubránil slzám a po vzoru jména slovinského brankáře se nad Portugalci stahovala mračna. Tlak, který klade na sebe sám Ronaldo, tentokrát neustál. I on je jen člověk a zápas dospěl do penaltového rozstřelu.

Při losu se opět Ronaldo s Oblakem střetli. Tady rovněž vyhrál Slovinec a rezolutně řekl, „kopeme první.“ Měla to být slovinská výhoda, jenže se otočila proti sveřepě bojujícímu outsiderovi.

Největším hrdinou se totiž stal Oblakův protějšek Diogo Costa. Brankář Porta vypadá, že penalty jsou jeho oblíbenou kratochvílí a stává se obávaným specialistou. Postupně vychytal Iličiče, Balkovce i Verbiče a Portugalsko zářilo. Costa si vylepšil osobní statistiky. V kariéře čelil 42 penaltám, hned třináct nenašlo cestu do sítě díky jeho práci.

Byla to do jisté míry překvapivá jména, která si na něm vylámala zuby. Iličič a Verbič tam šli jako zkušení střídající hráči ještě s dostatkem sil, Balkovec jako obránce, který do utkání s Portugalskem odehrál minutu na turnaji, nikdy nedal v reprezentaci gól a zaskočil za vykartovaného Janžu. Costa jim ale nedal čuchnout a už první penaltou Portugalce uklidnil.

Pak si vzal míč opět Ronaldo. Oblak sice znovu vystihl stranu, ale tentokrát už pětinásobný držitel Zlatého míče nezaváhal. Po něm se prosadili také Bruno Fernandes a Bernardo Silva. Po těžké šichtě došlo na nejnižší možný počet penalt a favorit slavil postup do čtvrtfinále, byť to byla cesta strastiplná.

„Bylo to těžší, než se dalo čekat. Jsou fyzicky silní. Upřímně řečeno ani hřiště nebylo moc dobré. V této sezoně jsem už dvakrát prohrál na penalty. Ukázalo se, že fotbal někdy musí být spravedlivý. Dnes takový byl, protože si myslím, že si Portugalsko zasloužilo postoupit,“ prohlásil Ronaldo po utkání s odkazem, že v uplynulém ročníku padl na pokutové kopy ve finále saúdskoarabského poháru i ve čtvrtfinále asijské Ligy mistrů. Tentokrát to vyšlo a mohl si oddechnout. Tento evropský mejdan totiž ještě nekončí.

„Určitě je to moje poslední EURO. Prožívám to kvůli všemu, co fotbal obnáší. Když vidím nadšení, které pro hru mám, ale také nadšení fanoušků, respekt a náklonnost spoluhráčů, tak jsou to silné emoce. Nejde o to, jestli Ronaldo dá o gól víc nebo míň, ale jsou to právě tito lidé, kteří mě motivují. Proto se snažím už dvacet let v národním dresu dělat lidem radost,“ řekl v emocích Ronaldo, kterého už 5. července čeká čtvrtfinále proti Francii Kyliana Mbappého.