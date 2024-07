Jak Anglie zlomila černou sérii? Pickfordovi pomohl i tahák na lahvi

Kdyby britský rodák a mistr krvavých příběhů Alfred Hitchcock měl vyplodit horor z fotbalového prostředí, jistě by se jmenoval Penalty. Tedy až do sobotního večera, kdy Anglie opět závratně nenadchla, co se týče fotbalového umu, ale na penalty nakonec udolala Švýcary v celkovém součtu 2:1. Poprvé od roku 1996 tak Albion na EURO loterii zvládl. A pomohl i jediným dobrým zákrokem Jordan Pickford a jeho zázračná láhev s nápovědou.