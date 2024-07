Southgate: Nejsme schopni dát víc gólů. Kane by se jako obránce neztratil

Z nuly na sto to rozhodně nebylo. Angličané ale i tak předvedli zatím na EURO svůj nejlepší výkon. Na houževnaté Švýcary byl taky potřeba. Podruhé v play off Albion prohrával, přesto je po remíze 1:1 a zvládnutých penaltách (5:3) v semifinále. Hráčem zápasu se stal Bukayo Saka, trenér Gareth Southgate hovořil o síle týmu a náročný expert Rio Ferdinand poslal vroucný vzkaz. Že by se fotbalový svět v Anglii zase točil správně?

Ať je to, jak chce, Southgate je už v tuto chvíli zdaleka nejúspěšnějším koučem Anglie v historii evropských šampionátu. Na předešlém EURO dovedl tým do finále, letos v Německu už je jeho úsporně hrající družina v semifinále a nekončí. Jedno se musí nechat. I když anglická hra postrádá moment překvapení a většinu zápasu je to čutací nuda, nakonec to výsledkově funguje. A Southgate proti Švýcarsku našel několik zajímavých aspektů, které by mohly fungovat do závěrečných dní turnaje. Neotřelé kroky se zdají být nutností.

„Našim záměrem je hrát s míčem, ale momentálně nejsme schopni dát větší počet gólů. Poslední tři zápasy jsme hráli proti pěti vzadu. Postoupili jsme do třetího semifinále z posledních čtyř velkých akcí, ale tam nechceme skončit,“ hovořil upřímně Southgate po utkání.

Hodně překvapil s úkoly pro Harryho Kanea. Kanonýr každým coulem, kapitán a největší anglická hvězda. Přesto proti Švýcarům zabalil ego do skříňky v šatně a makal pro tým směrem dozadu jako smyslu zbavený. Kane před vlastním pokutovým územím, jak odebírá soupeři míč? To už není sci-fi, ale realita. „Musím ho pochválit, že v těch soubojích nepropadal jakožto útočník, kterým bránit moc nechutná. Kane spoustu těch míčů posbíral a uhrál. Je platný i směrem dozadu,“ vysekl poklonu forvardovi Bayernu Mnichov bývalý hráč Manchester United Karel Poborský.

Výkon anglické devítky byl na hranici sebeobětování. Po ataku Akanjiho spadl u anglické lavičky a musel ze hřiště. „Po tom pádu se jen dostal do křečí. Cítil jsem, že si potřebuje odpočinout,“ objasnil trenér postupujícího celku své rozhodnutí v prodloužení Kanea stáhnout.

Přes obětavé momenty mohli Angličané balit kufry. Už zase. Breel Embolo poslal v 75. minutě Švýcary do vedení, ale Anglie zvládá závěry. Jen jedinkrát na turnaji dala gól jindy než v závěrečných minutách a znovu se to potvrdilo, když se pět minut po Embolovi prosadil Bukayo Saka.

I křídelník Arsenalu odehrál svůj nejlepší mač na turnaji. A nemohl za to jen vyrovnávací gól. Saka si vodil během zápasu soupeře a nakonec proměnil i jednu z penalt v rozstřelu. Přitom je to právě Saka, který na minulém EURO nedal rozhodující penaltu ve finále proti Itálii.

„Po zápase jsem se s ním vroucně objal. Bukayo je výjimečný kluk, který má úžasnou rodinu a je snem s ním pracovat. Ukázal odvahu. Věřili jsme mu,“ hodnotil Southgate Sakův výkon i s ohledem na finále posledního šampionátu.

Křídelník Arsenalu si nakonec kromě postupu odnesl i cenu pro hráče utkání. I proto se možná sám rozpovídal o penaltách. „Tlak, který je na mě vyvíjen při penaltách, přijímám. Jednou se to nepovede, to je život. Já jsem ale ten typ člověka, který se chce do takových situací dostávat. Vím, že se v tu chvíli na mě dívá spousta nervózních očí, ale zachoval jsem chladnou hlavu,“ vyprávěl Saka a možná by se dostal ještě do lepší nálady díky Riu Ferdinandovi. Bývalý obránce anglické reprezentace složil Sakovi velkou poklonu. „Řekl bych, že Saka je nejdůležitějším hráčem Anglie. Miluju tě, brácho,“ napsal Ferdinand na sociálních sítích.

Jak málo někdy stačí, že? Angličané by jistě neměli usnout na něčem, čemu se říká vavříny. Pořád platí, že se do obranných šiků soupeřů dostávají jen velmi obtížně. Vyrovnávací gól Saky byl jedinou střelou mezi tři tyče v základní hrací době Angličanů. To je proklatě málo. A navíc v závěru nastavení to byli spíše Švýcaři, kteří sahali po senzačním postupu.

I tak je to pro Švýcarsko vyrovnání maxima na EURO, čímž bylo právě před třemi lety rovněž čtvrtfinálová účast. „Odjedeme se vztyčenou hlavou. Penalty jsou o štěstí. Velkým týmům jsme způsobili na turnaji značné problémy. Ani teď jsme si nezasloužili vypadnout. Anglie mnoho šancí neměla, naopak my jsme si jich vytvořili docela dost. Jsem smutný za celý národ, ale na kluky jsem hrdý,“ hodnotil švýcarské vystoupení kouč Murat Yakin.