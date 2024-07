Konečně odbržděná Anglie! Podaný: Southgatův mic drop. Dočká se Kane?

Trvalo to dlouho, ale přece jen jsme se dočkali Anglie, na kterou všichni čekali. Výborný a aktivní výkon v prvním poločase překvapil takřka všechny pozorovatele. A nečekané a povedené střídání nakonec týmu Garetha Southgata zajistilo postup do finále proti Španělsku. „Byl to takový jeho mic drop,” směje se Jakub Podaný, který byl spolu s Petrem Rumanem hostem Ligy naruby živě ve studiu iSport.cz během semifinále s Nizozemskem (2:1).

Turnajem se Angličané dosud spíše provláčeli, než že by jím propluli. V semifinále EURO ale konečně ukázali, že zvládnou soupeře přesvědčivě přehrát. Nizozemsko sice porazili jen rozdílem jednoho gólu vstřeleného v posledních minutách základní hrací doby, podle expertů ve studiu Ligy naruby ale zaslouženě. Ačkoliv především díky první půli.

„Druhý poločas to padalo k tomu, co jsme viděli od Anglie celý turnaj. Ale dá se to přičíst asi i tomu, že žádný tým nechtěl udělat chybu. Anglie rozhodně zvedla svou laťku,“ řekl bývalý ligový fotbalista Jakub Podaný.

Trenér Gareth Southgate do jisté míry odpověděl na kritiku veřejnosti. Podruhé v řadě dostal svůj tým do finále evropského šampionátu, ve kterém tentokrát narazí na Španělsko. Poslední pokus o korunu mistra EURO unikl Angličanům na penalty v londýnském finále s Itálií.

„Musím Southgatea pochválit. Vystřídal Harryho Kanea a dal tam Ollieho Watkinse, který rozhodl krásnou křižnou střelou, skoro nechytatelnou. Líbila se mi větší aktivita i rotace Angličanů, bylo to hodně variabilní,“ řekl Petr Ruman, trenér rezervy Greutheru Fürth.

„Byl to takový jeho mic drop – mám hotovo, splněno. Takové střídání přesně jako trenér chceš,“ řekl Podaný, který připomněl, že na Watkinsův gól přihrál další střídající hráč Cole Palmer. Od trenéra to považoval za povedený risk i vzhledem k tomu, že zápas mohl směřovat k penaltám, ve kterých je Kane elitní.

No a jak experti vidí finále? Španělé dosud byli suverénní a k výsledkům přidali dominantní herní projev. Vrchol EURO tak dost možná slibuje střet dvou světů. A mimo jiné i šanci pro třicetiletého Kanea vyhrát první trofej v kariéře.

„Angličané asi budou zase hrát více defenzivně, z hlubšího bloku. Když budou mít míč, kombinace budou účelnější. Čímkoliv jiným bych byl překvapen. Španělům kombinace šlape a z pohledu Anglie by bylo harakiri, kdyby je naháněli po celém hřišti,“ myslí si Podaný.

Ruman nesouhlasí. „Mají kvalitu jeden na jednoho. Pokud chtějí pomýšlet na úspěch, cesta je právě vysokým napadáním. Co se týče Kanea, má individuální čísla výborné, ale trofeje nezískává. Ale na tomto mistrovství Evropy nejsou jeho statistiky tak moc dobré, takže paradoxně vše směřuje k tomu, že Anglie titul opravdu získá. Já bych mu to i přál.“

Podívejte se na celou Ligu naruby živě, kde jsme rozebrali postup Anglie do finále. O čem svědčí anglické otočky skóre? Vrací se Nizozemsko zase do pozice tahouna evropského fotbalu? A kteří hráči z české ligy z EURO by zaujali skauty ze zahraničí?