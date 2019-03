Frustrovaný Vydra: Nechápu, proč v Burnley nehraju. Prý se málo směju | iSport.cz

V jaké náladě jste přijel na reprezentační sraz?

„Asi víte, že v klubu teď nemám jednoduché období. Mám v hlavě, že v klubu nehraju, není to pro mě jednoduchá situace. V lednu jsme se s agentem snažili o odchod na hostování, bylo tam šest nabídek. Ale Sean Dyche (trenér Burnley) mi řekl, že jsem jiný typ útočníka, než které tam má a chce mě mít v klubu. Nevyšlo mi nic, co jsem chtěl, abych kvůli nároďáku víc hrál. Vypadl jsem z něj, teď se do něj vrátil a zase nehraju v klubu. Je to jako na houpačce.“

Mluví s vámi trenér o tom, proč víc nehrajete? Navíc střídá málo nebo až ke konci zápasů...

„To nevím, proč takhle střídá. Je to trenér, který o všem rozhoduje. Bavil jsem se s ním, podle něj na tréninku dělám všechno správně. Nasazení a takové věci okolo na tréninku se mi líbí, ale zápas má asi vymyšlený takticky jinak. Pak mi řekl zajímavou věc. Že se málo usmívám na tréninku. Že to je to negativní, co na mě má, takže nevím... Je to těžký boj, máme jen dva body na sestupovou příčku. Na začátku v Burnley jsem dvě kola po sobě nastoupil od začátku, dvakrát se vyhrálo a pak mě z ničeho nic vyndal. To je na tom nejhorší, když nevíte, co se stalo, jestli něco děláte špatně. Pak vám trenér řekne, že se málo smějejte... Občas tam úsměv je, ale nevím. Je to zvláštní. Dvě kola vyhrajeme, pak mě vyndá a snad 10 kol nevyhrajeme, přitom sestava zůstane stejná, v útoku se skoro nic nemění. Ale já jsem hráč, sám se do sestavy dát nemůžu. To je vždycky rozhodnutí trenéra.“

Jste hodně rozčarovaný?

„Premier League je nejlepší soutěž na světě, může hrát jen 11 hráčů a na všech postech máte vždycky kvalitní zastoupení. Kvůli nároďáku jsem se snažil jít na hostování, nabídky byly, ale ani to nevyšlo, uvidíme, co přijde v létě.“

Jaké to byly nabídky?

„Dvě z Championship (druhá nejvyšší soutěž v Anglii), nějaká z Itálie, pak něco z Turecka. Jak říkám, nevyšlo to, musím být trpělivý, asi se víc usmívat a čekat, až něco přijde. Nejvíc frustrující je, možná to bude to znít blbě. Ale my na Liverpoolu za 90 minut skoro nic nemáme, já jdu na hřiště a pak udělám asistenci. Proti Leicesteru, sice jsem to spálil, ale prohráváme 1:2, jdu tam na dvě minuty a mám víc střel, než naši tři útočníci dohromady. Ale to je můj názor, trenér je hlavní a o všem rozhoduje. Musím čekat.“

Šel jste si za ním postěžovat, proč vás nestaví?

„To ne. Ale v lednovém přestupovém období mu volal agent, pak si mě zavolal trenér sám, že v tréninku je všechno v pořádku, akorát ten smích. Je to zvláštní. Nejsem typ hráče jako Brazilci, co jsou celé měsíce vysmátí od ucha k uchu. Asi je na mě znát frustrace, že nehraju. Čekání je dlouhé, nedá se nic dělat, občas to tak je.“

Klepal jste se, že se nedostanete do nominace na reprezentační sraz?

„Od chvíle, co proběhl ten poslední, jsem v Premier League odehrál pár minut, pak dva zápasy v FA Cupu. V prvním kole jsem dostal 90 minut, na Manchesteru City jsem hrál 60. Kdyby se měly počítat minuty, budu na tom hodně bídně. Jsem rád, že tady jsem a můžu být při takové příležitosti, jako jsou tyhle dva zápasy s Anglií a Brazílií.“

Sází trenér Šilhavý na to, že znáte dobře Angličany a jejich styl?

„Není moc Čechů, co hrají v Anglii. Příklad s Harry Maguirem (stoper Leicesteru a reprezentace). Když jsem viděl, co nám o něm ukazoval trenér v Burnley a i tady dopoledne na videu, platilo to na něj. Občas neví, co se za ním děje. Proti nám s Burnley dostal červenou v páté minutě, třeba se nám to také povede.“

Kde je anglická síla?

„Asi ti tři vepředu. Začneme Kanem, patří mezi top útočníky. Pak mají Rashforda, to je další, Sterling má v City formu jako blázen. Uvidíme, podle mě je nejlepší obrana útok. Do obrany mají kvalitu, ale ne takovou, co vepředu.“

Bude to podobný kolotoč, jako jste zažili v poháru s Manchesterem City? (Burnley prohrálo 0:5)

„Guardiola hraje jiný styl hlavně směrem dopředu. Vzadu jim zůstávají dva hráči, dva krajní obránci se nějak stahují doprostřed a zbytek si dělá dopředu, co chce. Je tam třeba jeden proti třem, ale vždycky se z toho nějak dostane. Je až neuvěřitelné, jak jsou silní dopředu. Mají tam minitrpalsíka Agüera, co vám dá ze všeho gól, Sané snad uteče i Boltovi, na druhé straně je Sterling. S Liverpolem jsou top v Anglii, hrají neskutečný fotbal. Anglie také bude chtít proti nám držet balon, důležité bude, jak zvládneme dostupovat hráče. Nesmíme se bát je třikrát, čtyřikrát kopnout na achillovku, pak si rozmyslí, jestli to budou hrát na jeden, dva dotyky, nebo se s tím budou mazlit.“

Králova premiéra: Jsem rád, že jsem dostal tenhle reprezentační sraz prostor 720p 360p REKLAMA