Schick: Odchod Monchiho nás zasáhl. V Anglii musíme chtít uspět | iSport.cz

Mrzí vás vyřazení z Ligy mistrů proti Portu?

„Je to škoda, zvlášť po úspěšné minulé sezoně, kdy jsme se v Lize mistrů dostali do semifinále. Přál nám i los, dostali jsme Porto, takže soupeř byl hratelný. Po prvním zápase to navíc vypadalo, že můžeme postoupit. Takže to pořád mrzí. Dost věcí se od té chvíle v klubu změnilo.“

Vy jste v odvetě nastoupil v prodloužení. Po jednom ze soubojů jste šel na zem ve vápně, ale rozhodčí nezapískal penaltu. Štve vás tenhle zákrok?

„Rozhodně. Bylo to vidět i z televize. Po první penaltě, co pískl proti nám, jsem byl v první moment přesvědčený, že až se rozhodčí půjde podívat na video, uvidí to a penaltu pískne. Všichni jsme nepochopili, proč se ani nešel podívat. Dostával jen po sluchátku nějaké informace. Z toho jsme byli hodně zklamní a vůbec jsme nepochopili, proč v takhle důležitý moment, v poslední minutě prodloužení, se nejde ani podívat. Tohle nás mrzelo.“

Je vyřazení tímhle způsobem o to krutější?

„Minulý rok v Lize mistrů, když jsme hráli semifinále s Liverpoolem, skončila odveta 4:2 a chyběl nám jeden gól, abychom šli do prodloužení. V zápase byly dva penaltové zákroky, které nebyly pískané. Tenhle rok to bylo dost podobné. Mrzí to, ale na druhou stranu musím uznat, že Porto hrálo velmi dobře. My jsme ve druhém zápase takovou kvalitu neměli a Porto hrálo lépe.“

Zmínil jste, že po vyřazení v Lize mistrů se v klubu hodně věcí změnilo. Je teď pod novým trenérem Ranierim příjemnější atmosféra?

„Příjemnější… Nikdy není příjemné, když odchází trenér a další lidé přijdou o práci. Opustil nás i jeden týmový doktor, trenér, celý realizační tým, jeden masér. Odešel i sportovní ředitel Monchi. Pan trenér Ranieri se do nás snaží nalít pozitivitu, trošku vyčistit prostředí, což se docela daří. On je hodně fajn, férový chlap, co jsem ho za pár dní poznal. Jeho první úkol byl vyčistit prostředí a dát nás trošku zpátky dohromady.“

Potěšilo vás, když o vás trenér mluvil hned po svém příchodu hezky?

„Něco jsem slyšel z tiskové konference, pak se mnou mluvil i před jeho prvním zápasem proti Empoli. Samozřejmě mi udělalo radost, že o mně takhle hezky mluvil. Jsem rád, že jsem dal v zápase i gól a vyhráli jsme (2:1).“

Cítíte z jeho strany větší důvěru?

„Uvidíme, zatím jsme pod ním odehráli jen dva zápasy, ve kterých jsem nastoupil od začátku, za což jsem rád. Bohužel v posledním zápase (na Spalu 1:2) jsme prohráli, to je pro nás docela velká komplikace. Teď je reprezentační pauza, nevím, jak se to v klubu bude dál vyvíjet. Uvidíme, až se vrátím, jak budeme pokračovat.“

Jak klub zasáhl odchod sportovního ředitele Monchiho?

„Zasáhlo nás to všechny, ani jsme úplně nečekali, že odejde. Monchi byl hodně férový chlap, který za námi vždycky stál a bránil nás, co to jde. Dost nás to překvapilo a celkem i mrzelo, že odešel. Všichni jsme ho měli rádi, nikdo s ním neměl problém. Každý den byl s námi na tréninku, kdokoliv měl nějaký problém, mohl přijít a dalo se s ním normálně bavit.“

Začíná v AS Řím nová éra?

„Novou érou bych to úplně nenazval. Trenéři odchází v každém týmu po celém světě, takhle to nejde říct. Uvidíme, co to změní. Musíme dojet zbytek sezony, pak se může řešit, co bude dál a jakým směrem se bude chtít klub dál vyvíjet.“

V posledních týdnech jste nastupoval a poměrně se vám dařilo. Přenesete si formu i do reprezentace?

„Zápasy, co se hrají v Itálii a co se hrají tady, jsou celkem rozdílné. Cítím se fyzicky dobře, jako na každý sraz jsem přijel s velkou chutí. Věřím, že všichni navážeme na zápasy, co jsme s národním týmem odehráli minule.“

Těšíte se do Wembley na zápas s Anglií?

„Samozřejmě. Na takhle velký zápas na velkém stadionu se těšíme všichni, neznám nikoho, kdo by se netěšil. Víme, že nás čekají obrovské zápasy a že budou velmi náročné. Na druhu stranu máme všichni nějaké zkušenosti, hrát proti takovým hráčům pro nás není něco úplně neobvyklého. Neděláme z toho nějakou nadvěc, samozřejmě máme k Anglii i k Brazílii velký respekt, ale připravujeme se tak, abychom v Anglii uspěli.“

Co je pro vás víc - Anglie, nebo Brazílie?

„Anglie je kvalifikační zápas, asi bych tohle řadil o trošku víc.“

Potvrdíte vzestupnou tendenci reprezentace z podzimu?

„Hlavně pro naše sebevědomí je fajn že nám poslední zápasy výsledkově vyšly a z hlediska předvedené hry to mělo nějakou úroveň. Samozřejmě jedeme do Anglie, nemůžeme počítat s tím, že jim dáme 3:0 a pojedeme zpátky. Také veřejnost počítá s tím, že můžeme prohrát, nedělala by se z toho bůhví jaká věda. Víme, proti komu hrajeme a jak jsou silní. Opravdu se připravujeme na to, že chceme uspět, chceme tam vyhrát nebo odvézt alespoň bod. Všichni pro to uděláme maximum.“

Pomůže vám pohoda v národním týmu?

„Víte co. Pokud tam pojedeme a řekneme si, že když prohrajeme, nevadí, co se dá dělat, to by asi bylo špatně. V hlavách musíme mít nastavené, že chceme uspět a udělat všechno, co je v našich silách. Když to nevyjde, uznáme, že soupeř byl lepší a měl větší kvalitu, ale my jsme proto udělali všechno, to se nedá nic dělat. Ale pokud pojedeme na zápas předem s tím, že je to v pytli, to by byl velký problém. Ale takhle to nemáme nikdo nastavené.“