Ztráta pro Čechy. Zraněný Dočkal proti Anglii nenastoupí | iSport.cz

Dočkal dorazil v pondělí na sraz reprezentace v Praze zraněný, a přestože dělal s lékaři maximum, aby se stihl dát do pátečního utkání do pořádku, zdravotní problém se mu nepovedlo překonat. Kvůli zranění už v úterý vypadla z národního mužstva další opora brankář Tomáš Vaclík.

"Věřili jsme tomu, že se Bořek dá do pořádku, ale bohužel se tak nestalo. Včera na tréninku jsme se rozhodli po dohodě s ním a s lékaři, že nebude nominovaný. Bořek říkal, že to není dobré, že to raději necháme být, abychom mu ještě víc neublížili," řekl Šilhavý na tiskové konferenci. "Projevil přání zůstat a odjet s námi. Věřím, že týmovým výkonem dokážeme jeho přednosti nahradit," dodal.

Dočkal se stal kapitánem vloni v říjnu poté, co reprezentaci převzal trenér Jaroslav Šilhavý. V týmu se ujal vůdčí role a v následných čtyřech zápasech chyběl jen tři minuty. Tři z těchto čtyř utkání čeští fotbalisté vyhráli. V sestavě proti Anglii zřejmě Dočkala nahradí zastupující kapitán Vladimír Darida.