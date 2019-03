Mikloško: Fotbal v Anglii? Už není anglický, ale pořád jede nadoraz | iSport.cz

Bylo krátce po Sametové revoluci. Československý národní tým se v rámci jarní přípravy na světový šampionát 1990 vydal do Londýna. Do brány se postavil Luděk Mikloško. Proti němu vyrukovali Butcher, Pearce, Lineker nebo Gascoigne.

„Byl to krásný zážitek. I když jsme prohráli 2:4. Zahrát si ve Wembley, na tom magickém stadionu, je sen každého kluka. A nám se splnil,“ líčí Mikloško.

V Anglii je slavnější než v Česku.

Na co nikdy z utkání ve Wembley nezapomenete?

„Na Paula Gascoigna. Tenkrát byl vycházející hvězdou anglického fotbalu a potvrdil to – byl úžasný a dal mi gól. Vyrostla z něj superhvězda.“

Jak to vypadalo v zákulisí?

„Mnohem skromněji než dnes na novém Wembley (bylo po pětileté přestavbě otevřeno v roce 2007 – pozn. red.).“

Velký rozdíl ve všem?

„Obrovský! Když teď přijdete do Wembley, jako kdybyste vstoupili do pětihvězdičkového hotelu. Měl jsem možnost si arénu detailně prohlédnout, protože mě na jeden zápas Anglie pozval Frank Lampard a kluci, kteří s ním hráli v reprezentaci. Dostal jsem se úplně všude. Jsou tam nádherné restaurace, bary, je to propojené jezdícími schody. Zázemí je prostě prvotřídní. Ani se nedá říct, co mě tam zaujalo nejvíc. Okouzlilo mě totiž všechno. Nádherný stadion!“

Nevytratila se z něj trochu magická atmosféra?

„Trošičku ano. Je to asi způsobené i tím, že už Wembley není jediným takhle velkým stadionem v Anglii. Na liverpoolském Anfieldu postavili další nádhernou tribunu, čímž se zvedla kapacita. Na Old Trafford v Manchesteru se vejde 80 tisíc lidí. Arsenal má ohromné Emirates Stadium. A tak se začíná diskutovat, jestli by národní tým neměl hrát utkání na klubových stadionech. Zvláště když se fotbalová asociace snaží Wembley prodat.“

A co nevidět se otevře zbrusu nový futuristický stánek Tottenhamu.

„To je parádní stavba! Stavět by ale chtěla i Chelsea. A Olympijský stadion, kde hraje náš West Ham United, je pro 60 tisíc. Míst, kde může hrát anglická reprezentace, je spousta.“

Jak je možné, že jen v Londýně se uživí tolik obřích fotbalových katedrál?„Jinak to ani není možné. Diváci totiž chtějí chodit na stadion tam, kam klub historicky patří. Tedy do té části, kde odjakživa sídlí. Pokud to tak nemá být, je to problém. Zažíváme to i my ve West Hamu. Naši fanoušci nejsou dodneška spokojení s tím, že se museli přestěhovat na druhou stranu řeky. Chtěli by mít stadion na svojí straně řeky!“

Ale nakonec to skousli, soudě podle vysokých návštěv.

„Fanouškovská základna je v Anglii neuvěřitelná. Lidi jsou schopni zaplnit všechny stadiony.“

Kde lze najít základ zaplněných arén?

„Už u batolat. Když se někomu v Anglii narodí dítě, dostane automaticky dupačky v barvách klubu, kterému fandí táta a fandil mu už i děda a praděda. Fandovství se dědí z generace na generaci. Nemění se ani základní heslo výchovy: zůstáváme s milovaným klubem v lepších i horších časech.“

Což se také v praxi striktně dodržuje.

„I když se sestoupí, fanoušci na klub nezanevřou. Vidíte to týden co týden na Championship (druhá nejvyšší soutěž). Nedávno jsem byl na Nottinghamu Forest a na tribunách se bavilo 35 tisíc diváků. Vyprodáno! Pro nás neuvěřitelné, pro ně normální. Fotbal je pro Angličany svátek. Spousta lidí vydělává peníze hlavně na to, aby si mohli dovolit být na zápasech svého klubu přímo na tribuně a podpořit ho.“

Přitom nejde o levnou záležitost.

„Je to hodně drahé. Kluby sice mají speciální ceny pro rodiny s dětmi, přesto je to pro rodinné rozpočty značná zátěž.“

Navzdory tomu si však i ti méně bohatí lístky a permanentky koupí.

„A nejen Angličané. Nedávno jsem byl v Londýně a dělal pro naše fanoušky West Hamu prohlídku Olympijského stadionu. Přijel tam pán s rodinou až z Finska! Když jsme se bavili, prozradil mi, že má permanentku na zápasy a zhruba dvacetkrát do roka lítá na utkání West Hamu.“

Pro nás Čechy naprosté scifi.

„Je to neuvěřitelné, ale ujišťuju, že jsem si to nevymyslel.“

Vy jezdíte do bývalého klubu dělat průvodce?

„Ne. Byla to shoda okolností. Pozvali mě, protože na Olympijském stadionu pojmenovávali tribunu po mém prvním trenérovi Billy Bondsovi. My, hráči, kteří jsme s ním hráli nebo prošli jeho trenérskýma rukama, jsme mu udělali na hřišti špalír. Aby jím mohl projít. Bylo to krásné. Zase jsem se potkal se spoustou bývalých spoluhráčů. No, a lidi z klubu mě při té příležitosti požádali, jestli bych v neděli ráno, než odletím, udělal s fanoušky prohlídku stadionu a krátkou besedu. Samozřejmě jsem to rád udělal.“

Vidíte, další součást anglické fotbalové kultury: úcta k internacionálům a legendám.

„Na to se hodně dbá. Dělají se různé věci. Já jsem měl ještě před zápasem od dvou hodin do čtyř setkání s fanoušky v jedné velké restauraci, která byla úplně natřískaná. Snad 250 lidí. Jsou vděční, když se s bývalými hráči můžou vyfotit nebo od nich dostanou autogram. Je to naprosto jiná kultura než tady u nás.“