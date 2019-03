Česko - Anglie: Darida nebyl Dočkal č. 2. V klubu vypadl, neměl hrát, míní Frýdek | iSport.cz

Vzpomínáte? S podzimním nástupem Jaroslava Šilhavého do role národního trenéra se změnilo mnohé. Třeba i to, že se vrátil Bořek Dočkal, stal se respektovaným kapitánem a na bojišti v roli kreativního podhrotového hráče pomohl Česku k důležitým vítězstvím v Lize národů i v přípravném duelu s Polskem. Vymýšlel, tvořil, nebo naopak podržel míč, uklidnil hru i spoluhráče. Vyřazoval z něj klid a obří jistota.

Ve Wembley se reprezentace musela bez Dočkala obejít. Mozek ofenzivních operací pražské Sparty včas nevykurýroval bolavé lýtko.

Místo něj vplul na hřiště Vladimír Darida. Obsadil Dočkalovu pozici desítky. Ostřílený osmadvacetiletý borec, ovšem toho času odstavený v Hertě Berlín. Sázka na zkušenost s minimální herní praxí nevyšla. Darida se strašně trápil.

„Určitě se na jeho výkonu podepsalo, že v Hertě vypadl ze sestavy. To samé platí pro Jankta, který šel ze hřiště už o poločase. Víte, před lety jsem přišel do Leverkusenu, seděl jsem, a pan Uhrin mě do nároďáku nenominoval,“ vzpomíná na osobní příhodu Martin Frýdek starší, který má v Šilhavého výběru syna. „Martin byl také jednou nominovaný, když v klubu nehrál. Cítil jsem, jak je to v principu špatně. Neměl tam, co dělat. Já prostě nechápu, proč člověk, který nehraje v klubu, je v užší nominaci, potažmo v základní sestavě,“ zlobí se.

V případě Vladimíra Daridy vsadil kouč na nespornou herní inteligenci, na hromadu prožitků načerpaných během skvělé kariéry a také na chuť letitého reprezentanta pomoc k úspěchu. Jenže to nevyšlo. Darida se od první chvíle složitě potkával s balonem. A když ho dostal, většinou o něj přišel. Tak jako v prvním poločase, kdy Češi po dlouhých minutách na vlastní polovině vyrazili do kontru, Darida ale celou akci zabrzdil špatným převzetím míče…

Jednou se odhodlal ke střele podobné té proti Německu v minulé kvalifikaci, ale pálil hodně mimo, což dokumentovalo jeho utrápený výkon. „Kdyby byl Dočkal zdravý a schopný nastoupit, byl by na tom lépe než Darida, který ztratil strašně míčů. Asi by zklidnil hru, podržel míč, měli bychom víc mezihry. Každopádně náš výkon nebyl o Dočkalovi nebo Daridovi, ale o celém týmu. O jeho špatném výkonu,“ říká Július Bielik, čtvrtfinalista mistrovství světa 1990.

Stejný názor má i Frýdek. Ani on nechce Daridovi nasazovat psí hlavu. Že si neporadil bez zápasového zatížení s kvalitou Anglie, dovede pochopit. „Jakmile nemáte herní kondici, prostorově vnímáte jinak. Za chvilku jste zavzdušněný, pořádně nevíte, co se děje. I když poctivě trénujete, zápas vám to nenahradí,“ říká Frýdek starší, stříbrný medailista z EURO 1996. Spíš mu vadí, jakou sestavu realizační tým vyslal do akce. „Šilhavka se rozhodl, jak se rozhodl. Obecně bych si představoval, že by v základní sestavě mělo být víc slávistů, protože se jim v klubu daří. Vzpomínám si, že za nás, když Sparta hrála první místo, měla v nároďáku největší zastoupení a nejvíc kluků i hrálo. Vyplácelo se to. Myslím, že třeba Král by to proti Anglii zvládl.“

Výsledek 0:5 na úvod kvalifikace o mistrovství Evropy je bolestivým úderem na solar. Čekalo se, že po podzimních zlepšených výkonech, podá národní tým v Londýně extrémně odlišný výkon plný odvahy a nebezpečných kontrů. Nic takového se nestalo.

„Strašně jsme se báli. Jestliže mluvíme o Dočkalovi, že má schopnosti špílmachra, má finální přihrávku, tak ale komu by ji včera dával? Soupeř byl prostě nad naše možnosti a ukázal, jak na tom anglický fotbal, potažmo Premier League, je. Také se ukázalo, že kvalifikace pro nás bude strašně těžká,“ soudí Bielik.