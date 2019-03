Palička o Anglie - Česko: Rozdíl byl v pohybu, soupeř má obrovskou kvalitu | iSport.cz

Co teď? Rychta v Anglii řádně otupila pozitivní naladění, které se kolem českého týmu po zajímavém nástupu Jaroslava Šilhavého rozmáhalo. „Neklesat na mysli. Hráče by to nemělo srazit,“ tvrdí protřelý trenér Vlastimil Palička.

Je porážka 0:5 v Anglii pro český tým krutá, nebo odpovídá dění na hřišti?

„Určitě to nebylo jen o naší smůle či štěstí soupeře, Anglie nad námi hodně čněla. Výsledek nemůže potěšit nikoho, ale neřekl bych, že to byla od našeho mužstva úplná katastrofa. Anglický tým má obrovskou kvalitu. Větší, než jsem si dovedl představit. Před zápasem jsem byl optimistický. Říkal jsem si, že by náš tým mohl Anglii zaskočit podobným fotbalem, jakým se prezentuje Slavia. Ale oni ukázali, že mají takovou kvalitu, že by se zaskočit nenechali. A navíc není jednoduché tento způsob hry, tedy aktivní a vysunutou obranu, hrát s reprezentačním výběrem, kde trenér nemá možnost nacvičit detaily, není prostor, aby se hráči sehráli. Myslím, že náš výkon byl složený z jednotlivců, ale nebyl sourodý. Se silou soupeře to pak vyznělo takhle.“

Nebyl ale český tým až příliš pasivní?

„Asi ano. Sám jsem si myslel, že to zkusíme podobně jako Slavia. Je otázka, jak by to dopadlo, kdybychom hráli tak, jak jsem si představoval. Možná ještě hůř. Spoustě lidem se nejspíš zdálo, že první poločas byl až moc defenzivní. Ale ukazuje se, že s tímto soupeřem je bezpečnost hry na místě. Vybavím si, když hrál trenér Vrba takzvaný zaparkovaný autobus se Španělskem na mistrovství Evropy, kdy jsme dostali gól čtyři minuty před koncem.