Čelůstka o anglické lekci: Stále to bolí. Tolik tečí v zápase ale nepamatuju | iSport.cz

Už víte, co jste mohli udělat lépe?

„Momentálně ještě nad všemi věcmi přemýšlím, teprve jsme měli hodnocení, člověk to má ještě v hlavě. Ty věci jsme si rozebrali, řekli jsme si, kde byly chyby. Nic není staršího než včerejší zápas. Kvůli tomu, jak nám utkání v sezoně jdou rychle, je však potřeba se začít koncentrovat na to, co nás čeká.“

K čemu jste při hodnocení dospěli? Co vám trenér Šilhavý nejvíc vytýkal?

„Říkal, že jsme mohli být agresivnější, v některých momentech i více vysunutí. Předvídat pár věcí, které Angličané předvedli. Čelili jsme opravdu velké kvalitě. Člověk musí jít štěstí trošku naproti. Nevím, jestli jsme to tentokrát neudělali, nebo jsme si ho už vybrali v podzimních zápasech, kdy jsme jej měli. Tentokrát to dopadlo tak, jak to dopadlo. Výsledek je hrůzostrašný, samozřejmě to bolí. Každý se chtěl ukázat a odevzdat maximum. To, co nám bylo vytčeno, byl první gól, kdy jsme trochu zaspali."

A co ostatní gólové momenty?

„Další gól byl z penalty, která podle mě spíše nebyla, to pak zahrálo určitou roli v našich hlavách. Nedal se ani balon na půlku a šli jsme do kabin. Další góly byly kuriózní, po tečích a odrazech. Ani se nepamatuji, jestli jsem vůbec někdy odehrál zápas, ve kterém by bylo tolik odražených míčů nebo tečí.“

Jak z pohledu stoperů vypadal první poločas, kdy jste prakticky jen bránili?

„My jsme na ně nechtěli bezhlavě vylézt, protože jsme si vědomi, jakou rychlostí a technickou vybaveností disponují. Hlavně jejich útočné trio. Šli jsme do toho s taktickým záměrem, že si nabereme hloubku hřiště. Abychom couvali a byli v jedenácti lidech v našem vápně, to je nesmysl a čekání na smrt. Chtěli jsme držet linii s tím, že je necháme hrát, a když půjdou do nás, počkáme si na ně a půjdeme do rychlých kontrů. Dostali jsme se možná tak do dvou, víc nám nedovolili. Po zisku míče nám chyběla větší přesnost. Opticky to pak vypadalo tak, že Anglie hraje a my se jen bráníme.“

Nebylo otevření hry v druhém poločase také výzvou k dalším anglickým kontrům?

„Museli jsme nějak reagovat a zkusili jsme to deset, možná patnáct minut v druhé polovině. Myslím si, že se nám to relativně dařilo, měli jsme tam standartní situace, přišly z toho dvě slušné šance. Samozřejmě nejde presovat celý zápas, to člověk fyzicky nezvládne, zvlášť proti takovému silnému soupeři. Jsou pasáže, kdy se prostě musí cuknout, nechat soupeře hrát, nadechnout se a vyrážet do rychlých kontrů."

Sázka na obranu by se při kvalitách Angličanů dala pochopit.

„Zalézt a bránit výsledek 0:0 je nesmysl. V dnešním fotbale takový beton snad už nikdo nehraje. Zalézt dozadu by nebyl správný taktický záměr.“

Anglie ukázala, že je jasným favoritem skupiny. Dá se říct, že pro vás kvalifikace začne až v červnu?

„Myslím, že ano. Nebudeme si nic nalhávat, první místo je obsazené. Bude to boj o druhé místo, který chceme za každou cenu zvládnout. V červnu se bude rozhodovat o všem.“

Berete jako výhodu, že vás nyní čeká přípravný zápas, nikoliv kvalifikace?

„Může to být malá výhoda, ale nemusí, je to diskutabilní. V červnu to bude hodně náročný sraz, budeme po sezoně. Už jsme se bavili s trenéry, že předtím nesmíme odjet nikam na dovolenou, ale udržovat se a trénovat až do dne, kdy začne sraz.“

Budete si chtít po Anglii zchladit žáhu na Kosovu a Černé Hoře?

„Samozřejmě, ale když vidím, jak se vše v Evropě vyrovnává, nebude nás tam čekat nic jednoduchého. Bude potřeba se na to připravit se vším všudy. To platí především pro venkovní utkání, neznáme jejich hřiště ani atmosféru. Určitě do toho budou šlapat, nepůjde o jednoduchá utkání. Jsme v situaci, kdy to musíme zvládnout.“

Teď vyhlížíte souboj s Brazílií. V čem očekáváte, že bude jiná?

„Nedisponují takovou fyzickou silou a vybaveností jako Angličané, ale o to jsou lepší na míči. Budou chtít hodně držet míč na zemi, hrát s námi fotbal, možná nás obehrávat. Nevím, jak moc se budou tlačit do naší brány, třeba budou méně přímočaří. Záleží, jak budeme mít nastavenou hloubku a jak budeme aktivní. Hlavně musíme být po zisku míče přesnější, abychom je donutili bránit.“

V posledním zápase remizovali s Panamou. Viděl jste už nějaké sekvence tohoto duelu?

„Zatím ne. Zítra nás čeká video kolem jejich způsobu hry. Viděl jsem, kdo proti Panamě nastoupil, ale ono je to asi jedno. Brazílie může nominovat klidně šedesát hráčů a jejich kvalita bude podobná. Je sice pravda, že největší hvězdy u nás nebudou, ale i přesto je jejich kvalita velká.“

Jste si vědomi toho, že vás můžou podcenit?

„Většinou vše předurčuje k tomu, že když je první zápas nemastný a neslaný, v dalším utkání zapne mančaft na vyšší level. Co se týče prestižnosti, pro ně je to určitě méně atraktivní než pro nás.“

Jaký je klíč k úspěšnému výsledku?

„Já jsem ještě proti Brazílii nikdy nehrál, bude to má první zkušenost, ale očekávám, že na ně asi nevylezeme do plných. Budeme se soustředit na naší kompaktní hru směrem dozadu. Po zisku míče se musíme posunout na jejich polovinu, být přesní, ovládat lépe balon a vytvořit si šance. Je to náročný úkol, ale myslím si, že není nereálný.“

Když proti nim soupeř zavře obranu, mají problémy. Příkladem je výkon Kostariky na světovém šampionátu.

„Ten zápas si pamatuji, Kostarika to zvládla výborně takticky. Určitě ale nebránila celý zápas, měla místa, kdy musela být nebezpečná, aby je také nechala bránit a dostala je do vědomí, že musí přepínat i směrem dozadu. To je strašně důležité. Bylo by ideální, kdybychom jejich výkon zopakovali.“

Fanoušci budou očekávat, že převedete aktivnější výkon než ve Wembley.

„To přesně potřebujeme. Musíme být aktivní, donutit je k chybám. Víme, proti jaké síle stojíme, ale nesmí to být jednoznačné. Je to jasný úmysl, se kterým do zápasu půjdeme.“

Kdo z brazilské ofenzivy bude největší hrozbou?

„Momentálně je největší hvězdou útočník Firmino. Dobří jsou samozřejmě i křídelní hráči, i když jim chybí Neymar, se kterým jsou ještě silnější. Zase ale můžou hrát více týmově než s Neymarem, který si to bere na sebe a hraje individuálně. Nyní můžou hrát více jako tým. Kvalita všech hráčů je vysoká.

Alespoň se nebude nikdo na hřišti válet…

„Víme, jak se na hřišti chová, kolikrát to je přes čáru. Mně se to vůbec nelíbí, na hřiště to nepatří, nemá to tam co dělat. Na mistrovství světa už toho bylo hodně, myslím, že i on sám se vyjádřil, že to přepálil.“

Budete se na "kanárky" připravovat nějak speciálně?

„Bavíme se o tom individuálně, není to jen o tom, že se podíváme na video. Kdo z hráčů chce, tak jde a zeptá se na konkrétního hráče, proti kterému pravděpodobně nastoupí. Jakým stylem bude hrát, zda je pravák nebo levák, kde má přednosti. To všechno pro nás má náš střihač nachystané, můžeme to vidět a něco si k tomu říct.“

Berete ji jako nejatraktivnějšího možného soupeře?

„Momentálně je to snad nejprestižnější soupeř společně s Anglií, kterého můžeme vyfasovat. Možná bych ještě zmínil Francii, mistry světa. Tohle je top trojice.“

Jak jste vůbec trávil víkend?

„Bylo to hodně o cestování. Ačkoliv si řeknete, že z Londýna je to pouze hodina a půl letu, se všemi přejezdy to není vůbec jednoduché. Na hotel jsme se dostali až kolem čtvrté, měli jsme hodinu odpočinku a vyrazili jsme na trénink. Ten byl sice individuální, ale momentálně je důležité dobře regenerovat. Určitě to nebyla klasická víkendová neděle, kdy se jde na piknik. Dnešním tréninkem už začíná příprava na Brazílii.“