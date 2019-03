Česko - Brazílie: Bořek Dočkal bude opět chybět, kapitán se odpojil od týmu. Hráči si Anglii rozebrali u videa | iSport.cz

"Měli jsme dnes video a rozbor té naší zpackané Anglie. Každý tu Anglii ještě nějak vstřebává. Budeme se snažit ty chyby, které jsme udělali, nedělat teď v tom dalším zápase. Musíme na Brazílii vletět a ne čekat, až dají gól," řekl novinářům obránce Filip Novák.

"Bylo to víceméně v klidu. Zase na druhou stranu trenér umí říct přesně, kdy ty chyby byly, umí je popsat. Umí to říct konkrétně, i jednotlivě danému hráči. Možná je to dva dny po zápase lepší než zvedat hlas. Jsme na takové úrovni, že si to dokážeme sami zpracovat v hlavách," dodal další obránce Ondřej Čelůstka.

Reprezentanti přijeli z Londýna zpět do Prahy v sobotu po obědě a od dnešního odpoledne už se naplno začnou chystat na Brazílii. "Po příletu z Anglie jsme měli zatím jen takový regenerační trénink. Ti, co hráli, si udělali regeneraci, výklus. Ti, co nehráli, do toho naopak museli trochu vlítnout, aby měli tréninkový cyklus. Odpoledne máme první trénink, tam se určí taktika a teprve od odpoledne se budeme připravovat na Brazilce. Během dneška nebo zítřka se na ně určitě podíváme i na videu," řekl Novák.

"Výsledek z Anglie vypadá prostě blbě, ale zase ve fotbale, jak jdou zápasy rychle po sobě, tak není nic staršího než včerejší zápas. Takže jsme si udělali hodnocení na videu a prostě jedeme dál. Už je to za námi. Teď je potřeba tady českému lidu ukázat, že to chceme napravit," dodal Čelůstka.

Od týmu se odpojil kapitán Bořek Dočkal, který kvůli zranění nehrál v Anglii a nestihne se dát do pořádku ani na Brazílii. Mužstvo ale v úterý dorazí podpořit.

Na úterní zápas se v Praze už chystají i Brazilci, kteří po sobotní senzační remíze 1:1 v přípravě s Panamou v Portugalsku přiletěli nad ránem do Čech. "Kanárci" se představí v české metropoli podruhé v historii a poprvé od roku 1956, kdy remizovali s Československem bez branek.

Podle počtu prvenství z mistrovství světa historicky nejúspěšnější reprezentace se ubytovala v luxusním hotelu Mandarin Oriental na Malé Straně a v podvečer bude poprvé trénovat na stadionu v Edenu. Kvůli zranění chybí "Kanárkům" největší hvězda útočník Neymar.

Zápas v Edenu začne v úterý ve 20:45.

