V 84. minutě prohrávali 0:3, přesto nepadli. Nebylo to o štěstí, jásal kouč Dánů | iSport.cz

Švýcaři odskočili v 76. minutě už do třígólového trháku a vše nasvědčovalo tomu, že bez problémů navážou na sobotní výhru 2:0 v Gruzii. Jenže v 84. minutě snížil Jörgensen a o čtyři minuty později se Dánové zásluhou Gytkjaera přiblížili na rozdíl jediné branky. Bod vybojovali hosté ve třetí minutě nastavení díky Dalsgaardovi.

"Podle mě to není o štěstí. To, že jsme se vrátili zpátky proti takovému celku, jakým je Švýcarsko, ukázalo náš charakter. Je to fantastické," řekl na tiskové konferenci trenér Seveřanů Age Hareide. "Po prvním poločase jsme si řekli, že bychom neměli prohrát a do druhého jsme vstoupili jako jiný tým, ale další dva góly nám to zkomplikovaly. Ve fotbale jdete z nebe do pekla, proto se mu stále věnuji," dodal.

Poklonu vysekl Dánům i kouč Švýcarů Vladimir Petkovič. "Patří jim velké uznání. Ne každý by to dokázal," uznal rodák ze Sarajeva.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 19. Freuler, 66. Xhaka, 76. Embolo Hosté: 84. Zanka, 88. Gytkjaer, 90+3. Dalsgaard Sestavy Domácí: Sommer – Mbabu, Elvedi, Akanji, Ricardo Rodríguez (46. Benito) – Zakaria, Xhaka (C) (79. Sow), Freuler – Embolo, Al. Ajeti (71. Mehmedi), Zuber. Hosté: Schmeichel – Dalsgaard, Kjaer (C), Zanka, Stryger Larsen – Schöne (71. P.-E. Höjbjerg), Delaney – Eriksen – Y. Poulsen, N. Jörgensen (70. Gytkjaer), Braithwaite. Náhradníci Domácí: Mvogo, Omlin, Benito, Fassnacht, Gavranović, Klose, Lang, Lichtsteiner, Mehmedi, Sow, Steffen Hosté: Lössl, Rönnow, Andersen, Ankersen, Billing, Bruun Larsen, Dolberg, Gytkjaer, Höjbjerg, Christensen, Knudsen, Lerager Karty Domácí: Zakaria, Akanji, Embolo Hosté: N. Jörgensen Rozhodčí Damir Skomina – Jure Praprotnik, Robert Vukan (všichni Slovinsko) Stadion St. Jakob-Park (Basilej)

Norové vedli po necelé hodině hry 2:0, ale v 70. minutě se prosadil Švéd Claesson. V 86. minutě si domácí Nordtveit srazil Quaisonovu střelu nešťastně do vlastní sítě a o pět minut později dokonal obrat sám Quaison. Poslední slovo si však ve skandinávském derby vzal Kamara, jenž v sedmé minutě nastaveného času zachránil Norům bod.

Divoká přestřelka aktéry překvapila. "Zní to jako fikce v porovnání s tím, co jsem si představoval. Takový výsledek bych si nikdy netipnul," prohlásil švédský kouč Norů Lars Lagerbäck, který v minulosti reprezentaci Tre kronor vedl.

"Bezbranková remíza zněla pravděpodobněji než 3:3. Překvapilo nás, že jsme si proti Lagerbäckovu týmu vytvořili tolik šancí, obzvlášť venku. Víme, jaký fotbal chce hrát, takže to bylo otevřenější, než jsme si mysleli," konstatoval švédský obránce Ludwig Augustinsson.