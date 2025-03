Reprezentace má obavy ze stavu hřiště v Hradci. Z Itálie dorazí nový pruh, stihne zakořenit?

Národní tým potřebuje pro očekávané sešrotování outsidera z Faerských ostrovů pod nohama hebký mech, po kterém bude hra pěkně odsýpat a nebude vadit kombinaci. Jenže takového standardu se reprezentaci v Hradci Králové zřejmě nedostane. Na novém stadionu je trávník v nevyhovujícím stavu už od startu jarní části, ani na podzim nebyl bůhvíjaký. Na to reagovala Komise pro stadiony a hrací plochy FAČR, která Hradec přeřadila z kategorie A do B, kam spadá dalších šest klubů Chance Ligy.

Důvodem není špatná péče o hrací plochu, důsledkem neutěšené situace je dispozice stadionu, zejména absence slunečního svitu, jenž nedopadá na některé části trávníku. Zároveň mu, dle vyjádření FC Hradec, neprospívá náročný program Chance Ligy, která se hraje také v zimních měsících mimo vegetační období.

Uvnitř klubu se už několik týdnů baví o nutnosti koberec vyměnit, dojde k tomu však až zkraje týdne. „Na plochách pod jižní a západní tribunou dojde na začátku příštího týdne k odstranění starého trávníku, následně se položí nový travní koberec. V pátek musí být trávník připraven na předzápasové tréninky, které zde proběhnou před utkáním národního týmu,“ říká Milan Ptáček, vedoucí stadionu.

Konkrétně v pondělí se z trávníku „odříznou“ nejpostiženější místa, v úterý se pak položí nový zelený pruh dovezený z Itálie. „Jsme v neustálé komunikaci s hradeckým klubem. Na stadionu jsme byli přítomni, plocha není v ideálním stavu, teď se bude měnit část nejhorších úseků, abychom mohli podat co nejlepší výkon,“ diplomaticky vyjádřil na páteční tiskové konferenci Tomáš Hübschman, manažer reprezentace.

V klidu však určitě není. Uvnitř realizačního týmu panují silné obavy, aby trávník měl odpovídající parametry, a neztížil mužstvu vstup do kvalifikace o světový šampionát. Na nestabilním podloží se také velmi výrazně zvyšuje riziko zranění. Třeba ve středu si na něm při pohárovém utkání pochroumal kotník Filip Čihák, klíčový stoper „votroků“…

Výsek ve tvaru L se bude měnit v šibeničním termínu. Proto se v Itálii objednal koberec s vyšším pěticentimetrovým drnem, který je těžší a měl by dobře sednout. Během sezony 2023/24 měla velké trable s trávníkem Slavia, měnila ho celkem třikrát. Až poslední pokus, v lednu 2024, se povedl. V Edenu se položil právě koberec s vyšším drnem vyztužený plstí. Jenže na úplné zakořenění měl celý měsíc…

Na příkladu Hradce Králové se ukazuje, že řešením je pořízení hybridního trávníku. „Technologie všívaných umělých vláken je zcela běžná už sedm, osm let na stadionech po celé Evropě. Jsem toho velkým podporovatelem a do Česka určitě patří. Zpevní povrch a neskutečně pomůže při nepříznivých klimatických podmínkách. Pokud se česká liga hraje do prosince a začíná v únoru, nevidím jinou cestu. Kluby by měly investovat do hybridních trávníků,“ řekl v nedávném rozhovoru pro deník Sport a iSport.cz Michal Koťan, předseda Komise pro stadiony a hrací plochy Fotbalové asociace České republiky.