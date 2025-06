Uhrin o českém výprasku: Strašidelné. Hráči nevěděli, co dělat, Coufal byl nervózní

Co utkání rozhodlo?

„Výsledek je strašidelný. Propadli jsme ve všech individuálních i týmových činnostech. Největší problém byl, že jsme hráli v hlubokém bloku a hráči pořádně nevěděli, co v něm dělat. Dostali jsme góly po individuálních chybách, třeba když Krejčí nakopl balon dopředu při otevřené obraně (třetí branka Chorvatů). Trenéři vždycky hráčům říkají, že když dají dlouhý balon, ať jsou u sebe, aby pak případně měli odražený míč. To se ale nestalo.“

A česká hra se v klíčové pasáži ve druhém poločase úplně rozsypala.

„Když jsme přecházeli do útoku, nedali jsme si pořádný balon po zemi. Měli jsme slušné šance v první půli, Schick a Šulc mohli skórovat. Pak jsme tam měli nějaké závary na konci první půle, ale naopak jsme dostali branku. Znovu říkám - v hlubokém bloku jsme hráli takticky špatně. Otevřeně, nikdo nevěděl, na koho má vyrazit, bylo to rozházené.“

Byl tým špatně takticky připravený?

„Museli jsme čekat, že budeme pod tlakem, kvalita Chorvatů je veliká. Jsou to starší hráči, ale pořád hrají TOP ligy, mají výbornou techniku. Proč jsou technicky lepší než naši hráči, to je otázka, kterou si musíme položit v první řadě. Také to, proč jsme fyzicky odešli tak brzy. V první půli jsme skoro nedrželi míč, jen bez něj se to pak dlouho vydržet nedá. I tak jsem si myslel, že s Chorvaty vydržíme déle. Penalty byly nešťastné, ale vycházely z taktických chyb. Nezvládli jsme hluboký blok.“