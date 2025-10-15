CR7 dál láme rekordy, je kousek od šestého MS. Sestava bez něj bude zvláštní, říká parťák
Ani ve čtyřiceti letech není k zastavení. Střelecký úkaz Cristiano Ronaldo zařídil obě branky Portugalska v zápase kvalifikace o mistrovství světa proti Maďarsku (2:2) a připsal si další historické prvenství. S 41 góly se nově osamostatnil v čele tabulky střelců kvalifikace na mundial a i přes vysoký věk stále patří mezi důležité články mužstva na cestě do Severní Ameriky. „Reprezentovat národní tým pro mě znamená strašně moc, a právě proto jsem velmi hrdý, že jsem dosáhl na tento milník,“ vzkázal fanouškům legendární útočník.
Před třemi lety v Kataru už to vypadalo, že Ronaldův čas u národního týmu vypršel. A nebylo by to nic šokujícího. Málokterý fotbalista se v 37 letech stále drží na nejvyšší úrovni a v nabitém portugalském týmu opravdu není slabá konkurence.
Kapitán se však nevzdal a místo v sestavě si pořád drží. Deseti góly vystřílel kvalifikaci na EURO, osm zásahů přidal při cestě za triumfem v Lize národů a nyní je s pěti brankami jednoznačně nejlepším střelcem mužstva v cestě na mistrovství světa.
„Netuším, kdy přestane hrát, ale doufám, že to ještě nebude brzy. Neustále ukazuje, že i ve 40 letech může překonávat rekordy a vypadá to v jeho podání jednoduše. Až si jednoho dne zapneme televizi a v sestavě neuvidíme jeho jméno, bude to zvláštní,“ obdivoval někdejšího parťáka z Realu Madrid i z reprezentace bývalý stoper Pepe v rozhovoru pro beIN Sports.
V mezinárodních utkáních už vměstnal do soupeřových branek celkem 143 míčů a držitel řady rekordů se nyní osamostatnil také v tabulce střelců v kvalifikaci na mistrovství světa. Před ním okupoval první pozici devět let Carlos Ruiz z Guatemaly.
Tisícovka na dohled
A jak už jsme si u portugalského fenoménu mohli zvyknout, další rekordy budou jistě padat i v nejbližší době. První velký a těžko překonatelný zápis by měl přijít právě na letním mistrovství světa.
Selecão sice ještě nemá postup do Severní Ameriky zajištěn, protože výhru a definitivní pečeť na úspěšnou kvalifikaci jim v nastavení proti Maďarsku sebral gólem Dominik Szoboszlai, přesto o účasti Portugalska nemůže nikdo pochybovat. Statistici dávají evropským šampionům z roku 2016 šanci ve výši 99,9 procent.
Hvězdný CR7 se tak pomalu může začít chystat na svůj šestý mundial v kariéře. Tolikrát se na největší akci ve fotbalovém vesmíru ještě nikdo nikdy neukázal. Na šestou účast se spolu s ním chystá také věčný rival a obhájce trofeje z posledního šampionátu Lionel Messi.
Po každé další brance se pak v poslední době stále častěji zmiňuje ještě další velká Ronaldova kariérní meta, a to jubilejní tisící profesionální gól. Aktuálně je pětinásobný vítěz Zlatého míče na čísle 948 a zdá se, že je jen otázkou času, kdy prolomí magickou hranici.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Portugalsko
|4
|3
|1
|0
|11:4
|10
|2
Maďarsko
|4
|1
|2
|1
|8:7
|5
|3
Irsko
|4
|1
|1
|2
|4:5
|4
|4
Arménie
|4
|1
|0
|3
|2:9
|3