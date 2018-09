Kadeřábek o fanoušcích: Taky neřvu na autobusáka, že jede pomalu

Nebylo riskantní vsadit na tři obránce?

„Těžko říct. V pár zápasech repre už jsme to hráli. Někdy to vyjde, někdy ne. Každý systém se musí pořádně natrénovat. Abychom věděli přesně, kde a jak máme běhat. V klubu na to čas je. V reprezentaci se sejdete v pondělí a ve čtvrtek hrajete. Vůbec bych to nesrovnával.“

Jak vám je po čtvrtečním nepovedeném duelu s Ukrajinou?

„Je to pro nás velké zklamání. Nevyšlo nám to výsledkově, ani herně. Běhali jsme furt bez balonu, což každého z nás otráví. Je to frustrující. Nebyli jsme vůbec nikde. Ukrajinci byli všude první, měli balon na svých kopačkách. Když ho pak po deseti minutách dostanete, je těžké s ním něco udělat. Oni hráli pořád to samé. Levý stoper to hodil na tu jedenáctku (Marlose) a my jsme vůbec nebyli schopní na to zareagovat.“

Jak to ovlivnilo náladu v týmu?

„Nebudeme si tady dělat špatnou atmosféru, je to pořád v uvozovkách jen fotbal. Kdybychom se v tom měli babrat, tak se z toho nikdy nedostaneme. Musíme jet dál, další zápas vyhrát a hlavně předvést o milion procent lepší výkon.“

V pondělí proti Rusku to ale může být ještě těžší, co?

„Ještě tam je euforie z mistrovství světa, stadion bude vyprodaný. Ale na mezinárodní scéně není slabého soupeře. Určitě budeme chtít Ukrajinu odčinit. Za poslední dobu jsme zvyklí, že pořád něco doháníme. Je strašně těžké k tomu něco říkat. Ve čtvrtek jsme hráli strašně, bylo to špatné. Nebudeme se chlácholit tím, že druhá půle byla o něco lepší. Byla, ale pořád hrozná. Teď se z toho musíme nějak oklepat. Jestli budeme hrát takhle jako proti Ukrajině, prohrajeme všechny zápasy.“

Je pro vás velká výzva porazit čtvrtfinalistu MS?

„Takhle bych to nebral. Je to přátelák. Ano, Rusové byli ve čtvrtfinále mistrovství světa. Ale tyhle turnaje jsou i trošku o štěstí. Řeknu, že třeba Němci jsou lepší než Rusko. Za tím si budu stát. Neberu to tak, že Rusové najednou patří mezi nejlepší na světě.“

Co řekl čtvrteční večer o stavu českého fotbalu?

„Všichni víme, že nám trošku ujíždí vlak. Nemyslím, že máme špatný tým. Je celkem fajn poskládaný. Ale nezvládáme to výsledkově a pro ně bylo strašné zklamání i to, co jsme předvedli s Ukrajinou na hřišti. Byla to katastrofa.“

Spoluhráč Tomáš Kalas řekl, že na vyprodaném stadionu v Uherském Hradišti slyšel jen ukrajinské fanoušky. Co vy?

„Já se při zápase nevnímám. Ani když hrajeme na Bayernu. Ale když jdu házet aut a někdo na vás křičí, že jste…ani nechci říkat, co. Já kdybych šel na fotbal, na hráče bych neřval. V autobuse taky neřvu na řidiče, proč jede tak pomalu. Autobusák taky udělá nějakou chybu, zastaví o deset metrů dál anebo projede na červenou. A nic mu neřekneme. Je to naše práce, která se nemusí dařit. Devadesát procent lidí přijde fandit. Pak se tam vždycky najdou tihle další jedinci.“

