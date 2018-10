Rijeka hlásí zavřeno. Angličané i tak utratili tisíce, fandit chtějí z kopečku

Moskevské Lužniki, 11.7. 2018.

V ruské metropoli se rozplynul sen o titulu mistrů světa, na nějž Angličané čekají přes půl století - od roku 1966. Tým Garetha Southgatea padl s Chorvatskem 1:2 po gólu Maria Mandžukiče v prodloužení. Třaskavou semifinálovou bitvu sledovalo 78 tisíc fanoušků.

Šanci na odvetu mají hráči Albionu tento pátek. V rámci Ligy národů vycestují do chorvatské Rijeky. V přístavním městě bude ale naprosto jiná kulisa, než jaká byla při vzájemném červencovém střetnutí.

Vlastně žádná nebude. Celkový počet platících diváků = nula.

Na zápas Anglie a Chorvatska bude stadion zavřený kvůli více než tři roky staré záležitosti ze Splitu. Tehdy „kostkovaní“, rovněž před vylidněnými tribunami, hostili v kvalifikaci na Euro 2016 Itálii, a k překvapení všech byla na trávníku zcela patrně vyznačená nacistická svastika.

Uzamčená vrata domácího stadionu jsou ještě součástí trestu uděleným UEFA.

Ačkoliv se přímo na domácí zápas dostanou pouze samotné týmy, média, členové UEFA a zaměstnanci stadionu, někteří příznivci Albionu vyrazí do Chorvatska i tak.

Navzdory tomu, že musí absolvovat přes 1 000 kilometrů cesty a žádné místo s pěkným výhledem na hřiště na ně logicky nečeká...

Anglie je kolébkou fotbalu a také vášnivých fanoušků. Mnozí z nich nechybí už pěknou řádku let na jediném zápase svého týmu. Až teď se na tribuny nedostanou, ovšem v místě dění chtějí být stůj co stůj.

Třeba jako sedmadvacetiletý Chad Thomas z městečka South Elmsall. Ten má zakoupenou letenku do Zadaru, odkud musí dalších takřka 300 kilometrů autobusem do dějiště utkání. A co tam bude dělat, když se na stadion nepodívá? Improvizace dostane hlavní slovo. Mladý Angličan má v plánu ráno v den zápasu dorazit do blízkosti fotbalového „stánku“ klubu HNK Rijeka a najít si vyvýšené místo, odkud by mohl utkání sledovat.

„Za několik let budete moci lidem říct: ,Hrálo se za zavřenými dveřmi, ale já tam stejně vyrazil a koukal na zápas z kopečku.' To pak bude historka,“ řekl k zajímavé cestě pro BBC Thomas, jenž za posledních osm let chyběl na jediném utkání „Tří lvů“.

To James Monks, který v rámci anglických soutěží fandí Wolverhamptonu, přistane v Záhřebu, z něhož je to do Rijeky 165 kilometrů. Společně se svými přáteli si tak zaplatí taxi za 175 liber (přes 5 000 korun, pozn. red.). Cifry naskakují vzhůru. Dohromady ho cesta, kterou si ještě prodlouží do Sevilly, kde v pondělí odehraje Anglie další rundu Ligy národů, vyjde na 500 liber (14 700 korun, pozn. red.). Samozřejmě nepočítaje vedlejší náklady za jídlo a tak dále.

„Od zápasu v Černé Hoře v roce 2011 jsem nechyběl na žádném utkání. To je důvod, proč jsem z toho tak zoufalý,“ smutnil Monks. Jen tak pro informaci – uplynulé mistrovství světa v Rusku z jeho peněženky vysálo takřka 5 000 liber.

Do Chorvarska má celkově namířeno přibližně 500 anglických fandů, ovšem není jasné, kolik z nich dorazí přímo do Rijeky.

Dá se očekávat, že některá hospodská zařízení budou mít v pátek večer více zákazníků, než bývá zvykem. A místa s výhledem na televizi budou zpravidla zabraná.

Verdikt o tom, že žádní diváci zápas Ligy národů nenavštíví, padl jen týden poté, co byly nalosovány skupiny nové mezinárodní soutěže. V tu chvíli už měly stovky Angličanů do vyhlášené turistické destinace zaplacenou cestu letadlem.

To, že se chorvatští fotbalisté nebudou moci opřít o domácí kulisu jim – aspoň podle statistik – vůbec nevadí. Za poslední tři roky hráli před liduprázdnými ochozy hned čtyřikrát a ani jednou neprohráli. Dvakrát „plichtili“ 1:1, a to v zápasech s Tureckem respektive Itálií. V utkání s Islandem pak Chorvaté vyhráli 2:0 a ve střetnutí s bulharským nároďákem vstřelili ještě o gól více.