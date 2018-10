EXPERTI: Kúdela nepatří do repre, ať jde na stopera Gebre Selassie

Kdo by měl nastoupit?

Že jde o vážně složitý rébus, dokazuje i anketa iSport.cz. Čtyři oslovení experti se ani v jednom případě neshodli na obsazení středu obrany.

Zřejmě nejvíce se dovedl vcítit do myšlenek Jaroslava Šilhavého bývalý elitní obránce Milan Fukal. Ukázal by na Čelůstku s Brabcem, což je podle všeho velmi pravděpodobná varianta základní sestavy. „Brabec je pro mě jedničkou. Je v nejlepším fotbalovém věku. Ze čtveřice má nejvíce zkušeností. A druhý stoper? Těžko radit. Vybral bych Čelůstku. V Turecku hraje, mohl by mít sebevědomí,“ zamýšlí se bývalý reprezentační bek.

Úplně zavrhuje možnost s Kúdelou, který se ve Slavii propracoval do základní sestavy a je na něj maximální spoleh. „Nemyslím, že je to hráč, který by měl hrát stopera v nároďáku,“ praví Fukal.

Pravý opak si myslí Martin Jiránek, bronzový medailista z mistrovství Evropy v roce 2004. Ten by naopak Kúdelu do sestavy nainstaloval. „Společně s Čelůstkou. Oba mají dost zkušeností, navíc Kúdela se v poslední době dobře rozehrál. Každopádně rozhodování je to hodně složité a Jardovi Šilhavému nezávidím,“ říká.

Nový kouč reprezentace si pohrával s myšlenkou, že na dvojzápas se Slovenskem a Ukrajinou povolá matadora Tomáše Sivoka z izraelského klubu Maccabi Petah Tikva. Pětatřicetiletý zadák byl na seznamu náhradníků. Mezi dodatečně nominovanými hráči se nakonec neobjevil. Šilhavý radši povolal Kúdelu, zraněného Lukáše Hejdu nahradil ostravským Stronatim.

„Nápad se Sivokem se mi moc líbil. Sice už není tak rychlý, ale má zkušenosti, úžasnou hlavu a je to osobnost,“ tvrdí trenérská legenda František Cipro. „Nicméně k tomu nedošlo. Složení stoperské dvojice je největší oříšek, mnohem větší než obsazení krajů. Například Stronati hraje v Baníku dobře, ale bylo by to na něj asi velké sousto,“ prohlašuje.

Úplně jiný návrh vytahuje na světlo další expert Ivan Kopecký. „Vychází mi to na Brabce. A koho k němu? O Čelůstkovi moc přehled nemám. Stronatiho bych zatím vynechal. Možná bych zkusil Gebre Selassieho,“ překvapuje.

Jedno je jisté: pokud chce reprezentace dnes odpoledne v Trnavě uspět, musí obrana pracovat dokonale. A správný výběr stoperské dvojice je pro kompaktnost obranné linie naprosto zásadní. Trefí se Šilhavý? Nebo se splete jako jeho předchůdce Karel Jarolím? Odpovědi dodá utkání, které v Trnavě začíná v 15 hodin.

