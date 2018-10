31 let bez gólu! Španělský strašák obchází Anglii, naposledy pálil Lineker

Fotbalisty Anglie čeká těžký úkol. V souboji Ligy národů se v pondělí večer utkají se Španělskem, které doma neprohrálo už 38 utkání v řadě. Naposledy si odtud odvezlo tři body Řecko, a to v roce 2003.

Proti Albionu hovoří ale ještě jedna bilance. Ve Španělsku totiž nevstřelili Angličané branku už dlouhých 31 let. Posledním Angličanem, který se v reprezentačním dresu radoval proti La Rojas z gólu na španělském území, byl v roce 1987 Gary Lineker.

Tehdy to byl zápas, který patřil zejména jemu. Přátelské utkání na stadionu Realu Madrid odstartovali sice lépe domácí Španělé, když je poslal do vedení Emilio Butragueňo, ale pak začal úřadovat Lineker. Během 34 minut nasázel čtyři góly a prakticky rozhodl o výhře Albionu, na které už nezměnil nic ani gól Ramona Vazqueze.

„Jen jeden gól byl pořádný. Zbylé tři byly dorážky,“ řekl ke svým trefám Lineker, který byl následně opěvován španělským tiskem. „Ve vápně je noční můrou pro jakoukoliv obranu. Žádný Španěl nebyl schopný zabránit tomu, aby tento hráč Barcelony uštědřil naší reprezentaci lekci, na kterou fanoušci nikdy nezapomenou,“ psal druhý den po zápase španělský deník Sport.

Gary Lineker scores four times for England in a 4-2 friendly win away to Spain on this day in 1987, making it a happy 54th birthday for manager Bobby Robson. @GaryLineker #ENG #OTD pic.twitter.com/TqsOu6AAnu