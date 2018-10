Za nadějí se Schickem? Šilhavý řeší, koho do útoku. Kdo nahradí Součka?

Zobrazit online přenos Rozhodčí Mažeika – Šimkus, Kazlauskas (vš. Litva) Stadion OSK Metalist Stadion, Charkov

Klidně by si mohl hodit korunou. Ať by padla panna, nebo orel, výsledek by byl stejný. Česko bude mít proti Ukrajině na hrotu útočníka, kterému nedělá problém vstřelit branku. A to je pro Jaroslava Šilhavého skvělá zpráva. Michael Krmenčík s Patrikem Schickem sestřelili Slovensko. Největší zbraně reprezentace jsou nabité.

Čekání je u konce. Trvalo to sice více než rok, ale stálo to za to. Krmenčík se v reprezentačním dresu v soutěžním zápase naposledy prosadil proti San Marinu v neúspěšné kvalifikaci o postup na mistrovství světa. A to hned dvakrát. Jenže to byl v kalendáři rok 2017 a začátek srpna. Od té doby nic. Až se začalo vážně pochybovat, zda útočníkův hurónský rozjezd v národním týmu, kdy skóroval ve čtyřech z pěti úvodních střetnutí, nebyl jen dílem štěstí a náhody.

Po skvostném představení v Trnavě, se zdá, že ne. Nešlo jen o úvodní branku zápasu. Krmenčík od první chvíle otravoval agresivitou, neúnavným pohybem a neumdlévající dotěrností život vyhlášeným stoperským značkám Škriniarovi a Škrtelovi. Několikrát je donutil k nepřesné rozehrávce, druhý jmenovaný byl chvílemi z Krmenčíkova živelného, ale nesmírně účinného způsobu hry na nervy.

Příklad? Když český hrot ve vzájemném souboji teatrálně padl k zemi, Škrtela to natolik rozlítilo, že obdržel žlutou kartu. Nakonec byl rád, že zápas vůbec dohrál. Byl podrážděný, vykolejený, absolutně mimo svoji komfortní zónu. „Bylo to náročné, vzájemně jsme si rozdali hodně ran, po zápase jsme si ale podali ruce. Tak to má ve fotbale být,“ s nadhledem hovořil Krmenčík o soubojích se Škrtelem.

Po šestasedmdesáti minutách byl z náročného stylu hry tak vyšťavený, že si řekl o střídání. Na plac vyrazil Patrik Schick. Za dvě a půl minuty tvrdou hlavičkou utlumil rozpínavé Slováky, kteří se po vyrovnání Hamšíka hnali za druhým gólem. Schick nebyl uražený, že musel dlouho vysedávat na střídačce. Nevděčnou úlohu přijal s klidem. „Pro tenhle zápas se asi typologicky lépe hodil Krmelec,“ suše konstatoval.

Předpokládá se, že v úterý by v Charkově měl dostat od začátku šanci on. Plzeňský střelec dohrával v Trnavě na hraně vyčerpání. Navíc ho v pátek čeká ligové utkání proti Bohemians. Schick je odpočatý, na Slovensku odehrál pouze patnáct minut a navíc se mu v září proti Ukrajině dařilo. Byl střelcem jediné branky. „Může hrát ten i ten, oba dva jsou do zápasu připravení,“ zůstal tajemný Šilhavý.

Kdo nahradí Součka s Kadeřábkem?

Ten velmi umně trefil složení základní sestavy proti Slovensku, ale především na pozicích defenzivních hráčů bude mít značně omezený výběr, což je pro něj, který si na poctivé práci celého mužstva v obranné činnosti zakládá, obzvlášť nepříjemné.

Kdo je mimo hru?

Pravý obránce Pavel Kadeřábek, jenž tým kvůli zranění opustil již po zápase v Trnavě. A také Tomáš Souček. Pro každého soupeře velmi kyselý prvek v české sestavě. Na Slovensku obdržel žlutou kartu a v Charkově nesmí nastoupit. „Není to tragédie, za Tomáše nastoupí někdo jiný,“ konstatoval Jaroslav Šilhavý.

Očekává se, že na pozici Kadeřábka se posune Theodor Gebre Selassie a vlevo nastoupí Filip Novák. Ostatně v tomto personálním složení mužstvo v sobotu dohrávalo. Místo Součka by mohl hrát Antonín Barák, jistou možností je i zařazení slávistického univerzála Ondřeje Kúdely, byť v klubu nyní hraje na pozici stopera, nicméně se Součkovou rolí má zkušenosti.

Ukrajině stačí v dnešním zápase k vítězství ve skupině Ligy národů remíza. V případě výhry Čechů bude záležet na listopadové poslední várce zápasů. V případě bodové shody rozhodne mezi Českem a Ukrajinou celkové skóre, nikoli vzájemný zápas. „Pokud se nám podaří udržet naději, budeme rádi, ale stále jsme na počátku cesty, která by měla skončit úspěšnou kvalifikací na mistrovství Evropy,“ nedramatizuje Šilhavý boj o první místo.